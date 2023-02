Nach "Reichsbürger-Razzia: Ex-Oberst ausgeliefert und in Haft

Nach der großangelegten Anti-Terror-Razzia gegen sogenannte Reichsbürger in mehreren Bundesländern, Österreich und Italien ist auch der letzte Hauptbeschuldigte aus dem niederbayerischen Landkreis Freyung-Grafenau in Untersuchungshaft. Ein Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs setzte den Haftbefehl gegen den Ex-Offizier einer Bundeswehr-Spezialeinheit am Donnerstag in Vollzug, wie eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft sagte.

Sie wollten das politische System in Deutschland stürzen

Diese hatte Anfang Dezember 25 Männer und Frauen - mit Ausnahme einer Russin allesamt Deutsche - festnehmen lassen. Der Mann aus der Gemeinde Eppenschlag, der nun in Untersuchungshaft kam, war damals in Italien und hatte sich dort vor Gericht erfolglos gegen eine Auslieferung nach Deutschland gewehrt.

Die Bundesanwaltschaft wirft 22 der Festgenommenen vor, Mitglied einer terroristischen Vereinigung zu sein, die das politische System in Deutschland stürzen wollte. Die drei anderen gelten als Unterstützer.

Niederbayer gehört zum Führungsstab

Laut Ermittlern soll Maximilian E. zum Führungsstab der Gruppe gehören. Der ehemalige Elitesoldat ist auch ein prominentes Gesicht der Querdenker-Szene. In einem Video, das er kurz vor seiner Festnahme in den sozialen Medien veröffentlichte, sprach er von einer "Zeitenwende", die in den nächsten Wochen kommen werde, und von einer "neuen Justiz", die die Corona-Maßnahmen aufarbeiten werde.

Etwa 23.000 "Reichsbürger" und "Selbstverwalter" in Deutschland

In dem Verfahren ermittelt die oberste Anklagebehörde Deutschlands zudem inzwischen gegen 30 weitere Menschen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass im Laufe der Zeit mehr Beschuldigte hinzukommen.

"Reichsbürger" sind Menschen, die die Bundesrepublik und ihre demokratischen Strukturen nicht anerkennen. Der Verfassungsschutz rechnete der Szene der "Reichsbürger" und "Selbstverwalter" 2022 deutschlandweit etwa 23.000 Menschen zu, 2.000 mehr als im Vorjahr.