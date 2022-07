Waldbrandgefahr in Schwaben sinkt – außer in Dillingen

Die Gefahr für Waldbrände in Schwaben ist laut Deutschem Wetterdienst (DWD) etwas niedriger als in den vergangenen Tagen. Laut DWD liegt sie nur noch im Raum Dillingen bei fünf, der höchsten Warnstufe. In Augsburg, Günzburg und im Lechfeld liegt sie bei vier, im restlichen Schwaben bei drei.

Ohne Regen Entspannung bei Waldbrand-Gefahr

Der Deutsche Wetterdienst berechnet den Warnindex nach eigenen Angaben aus Daten zur Lufttemperatur, der relativen Luftfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit, Niederschlagsmenge, sowie der kurz- und langwelligen Strahlung der Atmosphäre. Deshalb kann bei höherer relativer Luftfeuchtigkeit die Waldbrandgefahr sinken, obwohl es nicht geregnet hat.

Kein offenes Feuer, keine Zigaretten im Wald

Ob die Regierung von Schwaben auch über das Wochenende weiter Beobachtungsflüge anordnet, stand nach Angaben eines Sprechers gestern noch nicht fest. Spaziergänger und Wanderer sollten im Wald weiter nicht rauchen, auch offenes Feuer bleibt gefährlich.

