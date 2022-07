Bundeskanzler Scholz macht Urlaub im Allgäu

Voller Terminkalender des Bundeskanzlers vor dem Urlaub

Am Montag nimmt Scholz am Petersberger Klimadialog teil und hält eine Rede. Außerdem empfängt er den ägyptischen Präsidenten Al-Sisi in Berlin. Ägypten ist in diesem Jahr als Gastgeber der Weltklimakonferenz Co-Ausrichter des Petersberger Klimadialoges. Die Redebeiträge werden per Livestream übertragen, und dann werden die Koffer gepackt - für den Urlaub im Allgäu.

Laut Allgäuer Zeitung hat der Vater von Olaf Scholz, Gerhard Scholz, von 1978 bis 1988 als Verkaufsleiter und später als Vertriebsdirektor in Immenstadt bei der Firma Kunert gearbeitet.