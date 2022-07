Luftbeobachtung in Schwaben wegen Waldbrandgefahr

Die Regierung von Schwaben hat wegen der allgemeinen Trockenheit und der akut bestehenden Waldbrandgefahr für Nordschwaben und Teile Mittelschwabens Luftbeobachtung angeordnet. Ab morgen wird damit gerechnet, dass die Luftbeobachtung auf ganz Schwaben ausgedehnt wird.

Waldbrandgefahr ist am Nachmittag am höchsten

Die speziell ausgebildeten Luftbeobachter und Piloten der Luftrettungsstaffel Bayern halten über den Wäldern Ausschau nach Brandherden. Geflogen wird am Nachmittag, weil dann laut der Regierung von Schwaben die Gefahr von Waldbränden am höchsten ist.

Kein offenes Feuer im Wald!

Bei der vorbeugenden Waldbrandbeobachtung aus der Luft konnten nach Angaben der Regierung in den letzten Jahren in Schwaben einige Waldbrände frühzeitig entdeckt und schnell gelöscht werden. Dabei wurden auch Brandstellen, die bereits gelöscht waren, weiter überwacht um zu verhindern, dass sich Glutnester neu entzünden. In Waldgebieten soll derzeit auf keinen Fall geraucht oder ein Feuer angezündet werden.