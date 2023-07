> Wachwechsel im Nationalpark Bayerischer Wald

In der Leitung des Nationalparks Bayerischer Wald steht ein Wechsel an. Der bisherige Nationalparkleiter Dr. Franz Leibl geht mit 66 Jahren in den Ruhestand. Seine Nachfolgerin ist Ursula Schuster. Die Landschaftsökologin stammt aus Passau.