Landtag stimmt Nationalpark-Erweiterung einstimmig zu

Er ist der erste Nationalpark in Deutschland überhaupt: der Nationalpark Bayerischer Wald. Hier soll möglichst wenig in die Natur eingegriffen werden. Jetzt kann der Nationalpark erweitert werden. Der Bayerische Landtag hat sein "Okay" gegeben.