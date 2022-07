Natur Natur sein lassen: Nationalpark Bayerischer Wald erweitert

Der Nationalpark Bayerischer Wald hat sich zum 50-jährigen Bestehen selbst das größte Geschenk gemacht: Das Schutzgebiet im Bereich Mauth-Finsterau und in direkter Nachbarschaft zum Nationalpark Šumava ist um genau 605 Hektar erweitert worden. Auch hier gilt das Motto: Natur Natur sein lassen. Dazu kommen so genannte Flächen, die dazugekauft wurden, um Lücken zu schließen - so genannte Arrondierungsflächen.

Mehr zum Nationalpark Bayerischer Wald in der BR Mediathek

Noch mehr grenzenlose Waldwildnis

Laut Nationalparkleitung geht es um noch mehr Naturschutz. Jetzt könnten sich auch in der Erweiterungsfläche der Wald, seine Pflanzen, Moore, Bäche und Tiere zu einer grenzenlosen Wildnis entwickeln. Hier kommen zum Beispiel seltene Tierarten wie das Auerhuhn vor. Zum Erweiterungsgebiet gehört auch ein über vier Hektar großes Hochmoor: das Finsterauer Filz. Mit der zusätzlichen Fläche umfasst Deutschlands größter Nationalpark jetzt knapp 25.000 Hektar.

Diskussionen und einstimmige Beschlüsse

Im Frühjahr hatte der Bayerische Landtag die Vergrößerung einstimmig abgesegnet. In der betroffenen Gemeinde Mauth-Finsterau ging die Erweiterung nicht ganz ohne Diskussionen über die Bühne. Unter anderem waren das freie Betreten und die Nutzung der gemeindlichen Quellen heikle Themen.

Zwei Waldbesitzerinnen äußerten im BR-Interview die Befürchtung, der Borkenkäfer könnte sich ausbreiten und ihre Bestände angreifen. Nationalparkleiter Franz Leibl beschwichtigte: "Im Erweiterungsgebiet gibt es zum Schutz der privaten Wälder eine 500 Meter breite Randzone. Dass so eine Schutzzone hilft, wissen wir aus den anderen Nationalparkgebieten." Der Gemeinderat in Mauth-Finsterau hatte der Erweiterung ebenfalls einstimmig zugestimmt.

Touristische Projekte geplant

Der Freistaat Bayern unterstützt die Nationalparkerweiterung mit etwa 3,5 Millionen Euro. Damit ist zum einen bereits die Nationalpark-Basisstraße bei Mauth naturgerecht saniert worden – unter anderem mit Amphibienstopprinnen, damit Frösche, Kröten und Molche sicher zu ihren Laichplätzen kommen.

Geplant sind auch touristische Projekte wie zum Beispiel eine behindertengerechte Aussichtsplattform mit Blick auf den Lusen und ein barrierefreier Bohlenweg durch das Finsterauer Filz.

Festakt im Salettl

Der Nationalpark Bayerischer Wald feiert die Erweiterung mit einem Festakt um 14 Uhr im so genannten Salettl des Freilichtmuseums Finsterau. Zu den Rednern gehören neben Nationalparkleiter Leibl auch der Bayerische Umweltminister Thorsten Glauber (FW) und seine tschechischer Amtskollegin Eva Volfová.