Projekt Urwald: Generationenaufgabe im Bayerischen Wald

Jagd – Ein emotionales Streitthema

Wohl kein Thema rund um den Nationalpark wird so kontrovers diskutiert wie die Jagd. Wie passen der Leitspruch "Natur Natur sein lassen" und die Jagd zueinander? Tatsache ist: Im Nationalpark werden nach wie vor Rotwild und Wildschweine abgeschossen.

Luchs übernimmt Jagd auf Rehe

Vor zehn Jahren hat die Nationalparkverwaltung die Jagd auf Rehe eingestellt. Der Grund: Die Rückkehr der Luchse. Nach der erfolgreichen Wiederansiedlung der größten europäischen Katzenart im bayerisch-tschechischen Grenzgebiet hat sich auch die Räuber-Beute-Beziehung zwischen Luchsen und Rehen stabilisiert. Die scheuen Jäger kontrollieren den Rehbestand im Nationalpark. Anders beim Rotwild. Hier regelt der Mensch den Bestand.

Rotwildabschuss im Wintergatter

Die Jagd auf Hirsche ist in Bayern ein heftig umstrittenes Thema. Der Freistaat ist in Bezirke eingeteilt, in denen Hirsche zwingend abgeschossen werden müssen - sogenannte rotwildfreie Bezirke – und solche, in denen die Tiere leben dürfen. Die Grenzen wurden mehr oder weniger willkürlich gezogen.

So sind natürliche Wanderrouten der Tiere unterbrochen. Das hat Auswirkungen auf den Nationalpark. Der ist Rotwildbezirk, die Tiere können dort leben. Aber: im Winter finden die Hirsche in den verschneiten Bergwäldern zu wenig Nahrung. Ihrem natürlichen Lebenszyklus folgend, würden sie in die Tallagen bis zur Donau wandern. Diese Wildwechsel aber sind durch Siedlungen und Straßen unterbrochen.

Die Nationalparkverwaltung versucht deswegen mit sogenannten Wintergattern die Natur im Bergwald zu simulieren, erklärt Marco Heurich, der beim Nationalpark unter anderem für das Wildmanagement zuständig ist. Hirsche werden also im Herbst in die Gatter gelockt und dort gefüttert. Aber auch abgeschossen. Jedes Jahr werden so 200 Tiere erlegt.

Ansätze, die Wintergatter aufzulösen, sind in der Vergangenheit unter anderem am Widerstand von Waldbesitzern und Jägern gescheitert. "Und es gibt auch keine Möglichkeit für das Rotwild, woanders hinzuziehen. Denn außerhalb des Nationalparks ist rotwildfreier Bezirk, die Hirsche müssten also abgeschossen werden", erklärt Marco Heurich.

Wölfe könnten Rotwildjagd übernehmen

Künftig könnte nun - ähnlich wie der Luchs – der Wolf die Aufgabe des Rotwildjägers übernehmen. Rund dreiviertel der Beute von Wölfen sind Hirsche. Aber noch ist die Zahl der frei lebenden Wölfe - zwei Rudel sind bekannt - zu gering. "Je nachdem, wie erfolgreich sich die Wolfspopulation entwickelt, können wir auch davon ausgehen, dass der Wolf ein Teil von dem, was momentan das Wildtiermanagement im Nationalpark macht, übernehmen wird."