Vom Nachbarn getötet: Prozessbeginn im Dreifachmord von Langweid

Die Staatsanwaltschaft wirft Gerhard B. dreifachen Mord und versuchten Mord in zwei Fällen sowie gefährliche Körperverletzung vor. Laut den Ermittlern ist der Tat ein jahrelanger Nachbarschaftsstreit vorausgegangen, immer wieder soll der Angeklagte mit den Mitbewohnern des Mehrfamilienhauses aneinandergeraten sein. Mal ging es um die Mülltonnen, mal um die Lautstärke der Gespräche auf der Terrasse.

Am letzten Freitag im Juli vergangenen Jahres eskalierte die Lage dann: Nach einem erneuten Wortwechsel mit einem Anwohner zog sich der Angeklagte laut Staatsanwaltschaft zurück, lud seine Pistole, für die er als Sportschütze eine Erlaubnis hatte, setzte sich Ohrenschützer auf und feuerte im Hausflur aus kurzer Entfernung erst auf den Nachbarn und dann auf dessen Frau.

Eine weitere Anwohnerin erschoss er laut Anklage durch die geschlossene Tür hindurch. Dann setzte er sich ins Auto, fuhr zum Sohn der Nachbarin und eröffnete dort vor der Haustür das Feuer. Der Sohn konnte die Tür gerade noch rechtzeitig zudrücken, erlitt wie seine Partnerin aber einen Streifschuss.

Woher hatte der Mann die Waffe?

Der Angeklagte ist 64 Jahre alt und Sportschütze. Er hatte seit 1987 eine Waffenbesitzkarte, ausgestellt damals noch vom Landratsamt Dillingen. Seit 1990 lebt er im Landkreis Augsburg. Hier ließ er sich 1999 auch eine großkalibrige 9 Millimeter Pistole auf sich eintragen, besaß sie damit also legal.

Mit eben dieser Waffe soll er im vergangenen Juli die drei Menschen aus der Nachbarschaft getötet und zwei weitere in einem anderen Haus verletzt haben. Bei seiner Festnahme im angrenzenden Industriegebiet wurde in seinem Auto noch eine weitere scharfe Waffe gefunden, ein durchschlagstarker Revolver, sowie einiges an Munition.

Bislang hat der 64-Jährige zu den Vorwürfen geschwiegen. Die Ermittler gehen davon aus, dass das Motiv für die Tat in der Persönlichkeitsstruktur des Mannes sowie in den jahrelangen Streitigkeiten mit den Nachbarn liegt. Unklar ist laut seinem Verteidiger Walter Rubach, ob der Angeklagte sich zum Prozessbeginn überhaupt zu den Vorwürfen äußern wird. Der 64-Jährige könne sich, sagt er, wohl nur noch bruchstückhaft an das Geschehen erinnern.

So reagieren die Menschen in Langweid

Der Tatort, ein Mehrfamilienhaus, liegt in einer ruhigen Seitenstraße unterhalb der Schule. Der Langweider Bürgermeister Jürgen Gilg wohnt nur einen Steinwurf entfernt. Er bekommt den Polizeieinsatz am Abend des 28. Julis mit. Die gesamte Gemeinde sei geschockt, sagt er einen Tag später dem BR.

Die Tat hat sich bei den Bürgern in Langweid tief eingebrannt, auch weil ein Jugendlicher durch die Bluttat gleich beide Eltern verloren hat. Schon allein deshalb ist aktuell das Interesse am bevorstehenden Gerichtsverfahren groß. Insgesamt sechs Angehörige der Getöteten und die Verletzten werden das Verfahren als Nebenkläger begleiten.

Auch die Mutter des getöteten Mannes tritt als Nebenklägerin auf. Ihre Anwältin, Isabel Kratzer-Ceylan, sagte dem BR, ihre Mandantin "leide furchtbar unter dem Verlust". Ihr Sohn und sie hätten ein enges Verhältnis gehabt, jeden Tag zumindest miteinander telefoniert und sich regelmäßig gesehen. Dass er auf diese Art aus dem Leben gerissen wurde, sei für seine Mutter kaum auszuhalten.

Klare Mordmerkmale laut Ankläger erfüllt

Die Staatsanwaltschaft Augsburg sieht zwei Mordmerkmale als erfüllt – einmal die niedrigen Beweggründe und einmal Heimtücke, so Gerichtssprecher Christoph Kern: "Heimtücke ist juristisch gesehen, dass man sich in einem arg- und wehrlosen Zustand befindet. Das heißt, dass man keinen Angriff und auch keine Tötungsabsicht eines anderen vorhersieht."

Es gehe also laut der Anklage darum, dass der Angeklagte in einer Situation auf die Opfer geschossen haben soll, wo sie keinen Angriff erwartet haben. Den Ermittlern zufolge hat der 64-Jährige den Opfern regelrecht im Hausflur aufgelauert und ohne Vorwarnung auf sie geschossen – aus nächster Nähe.

Braucht es stärkere Kontrollen?

Der Angeklagte Gerhard B. sei als Sportschütze zuletzt 2022 überprüft worden, so das Augsburger Landratsamt auf Anfrage des BR. Spätestens alle drei Jahre werden darüber gesetzlich vorgeschriebene Auskünfte des Verfassungsschutzes und der Polizei, aus dem Bundeszentralregister und dem staatsanwaltschaftlichen Verfahrensregister eingeholt. Daneben gibt es noch stichprobenartige Aufbewahrungskontrollen, bei denen eine Mindestanzahl an Waffenbesitzern pro Jahr kontrolliert werden müsse, so eine Sprecherin der Behörde.

Kritik an Kontroll-Praxis

Unklar ist jedoch, warum Gerhard B. trotz mehrerer Anzeigen seiner Nachbarn und zum Teil handgreiflicher Auseinandersetzungen seine Waffen behalten durfte, meint der Hamburger Waffensachverständige und Journalist Lars Winkelsdorf. Er stelle immer wieder fest, dass es an der Kommunikation zwischen Aufsichtsbehörden und der Polizei hapere, so der Experte zum BR. Denn eigentlich sei die Rechtslage klar, wenn ein Sportschütze mit dem Gesetz in Konflikt komme: "Aufgrund der Gefährdung, die sich da ergeben kann, kann die Waffenbehörde dann tatsächlich unmittelbar vorbeikommen, teilweise gleich am nächsten Tag und die Waffen auch sicherstellen."

Allerdings seien viele Ämter unterbesetzt: "Und das kann dann eben dazu führen, dass solche Nachfragen bei den Polizeidienststellen schlicht übersehen werden. Das ist der zentrale Fehler im Waffenrecht – also wir haben nicht ein Defizit an Gesetzestexten, wie es gerne dargestellt wird. Wir haben ein Defizit bei der Umsetzung."

Vier Vollzeitstellen beim Landratsamt für Kontrolle zuständig

Zum Vergleich: Für den Vollzug des Waffenrechts sind beim Landratsamt Augsburg rund vier Vollzeitstellen vorgesehen, die unter anderem die Aufbewahrungskontrollen durchführen. Dem stehen laut Amt 29.000 scharfe Waffen von Jägern, Sportschützen, Sammlern und anderen Personen gegenüber.

Stärker kontrolliert werde seit dem Vorfall nicht, so der Augsburger Landrat Martin Sailer zum BR: "Bezüglich der Waffenkontrollen wurden nach den Vorfällen in Langweid von Seiten des Landkreises Augsburg keine neuen Maßnahmen ergriffen, da wir bereits zuvor konsequent und den ministeriellen Vorgaben entsprechend kontrolliert haben."

Die tragischen Vorfälle hätten allerdings erneut gezeigt, wie wichtig es sei, den gesetzlich vorgegebenen, regelmäßigen Kontrollen nachzukommen, so Sailer. Allerdings könnten "auch regelmäßige Waffenschrankkontrollen nicht verhindern, dass rechtmäßige Waffenbesitzer mit ihren legalen Waffen Straftaten begehen."

Das Urteil vor dem Augsburger Landgericht soll im Juli fallen.