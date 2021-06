Viktualienmarkt-Sanierung beginnt mit Voruntersuchungen

Pfifferlinge, Forellen und Kirschen aus dem Container – das könnte in einigen Jahren rund um den Viktualienmarkt Realität sein. Dann nämlich, wenn Marktstände saniert und überholt werden, könnten Händlerinnen und Händler für die Zeit des Umbaus in Container ziehen müssen.

Wie steht es um Hygiene, Technik, Barrierefreiheit auf dem Viktualienmarkt?

Bevor es aber so weit ist, beginnen Stadtplaner damit, die Gebäude auf dem Viktualienmarkt intensiv zu untersuchen: wie steht es mit der Technik, wie mit Hygiene, wo kommt der Müll hin - und sind die Gebäude barrierefrei? Bei den Begehungen werden auch die Innenräume und Kelleranlagen begutachtet – dann erst will die Stadt genau festlegen, was die ersten Schritte sein werden.

Stadtrat entscheidet 2023, Standbesitzerinnen dürfen mitreden

Der Stadtrat wird über diese Pläne 2023 entscheiden. Die Händlerinnen und Händler des Viktualienmarktes sollen bei allen Schritten mitreden dürfen. Am Ende sollen für die Besucher des Marktes neue Toilettenanlagen entstehen, neue Kellerbauten für die Händler und darüber die Holzstände mit Kupferdächern aus der Nachkriegszeit wieder stehen.

Kosten für "neuen" Viktualienmarkt "deutlich im zweistelligen Millionenbereich"

Die Sanierung könnte frühestens 2025 beginnen und soll etwa fünf Jahre dauern. Wieviel ein runderneuerter Viktualienmarkt kosten könnte, ist noch unklar. Das zuständige Kommunalreferat rechnet aber mit "Investitionskosten deutlich im zweistelligen Millionenbereich".