Corona-Ticker Oberbayern: Berchtesgadener Land wieder unter 50

16.30 Uhr: Impfaktion für Jugendliche am Samstag in Mühldorf

Am kommenden Samstag, den 07.08.2021, findet von 9:00 bis 13:30 Uhr eine Sonderimpfaktion für Jugendliche ab zwölf Jahren mit dem Impfstoff von BioNTech/Pfizer statt. Hierfür sind im Impfzentrum für eine spezielle Beratungsmöglichkeit Kinder- und Jugendärzte aus dem Landkreis vor Ort, um die Fragen der Eltern zu beantworten. Die Zweitimpfung erfolgt bereits nach drei Wochen.

"Das könnte in der anhaltenden Diskussion um die Ratsamkeit von Corona-Impfungen für die Altersgruppe der 12- bis 17-Jährigen eine Orientierungshilfe sein", meint Dr. Jonas Hähnel, Ärztlicher Leiter des Impfzentrums Mühldorf. Er appelliert dabei auch an die Verantwortung der Erwachsenen: "Bisher gibt es sicher weit mehr Ungeimpfte, als triftige Gründe, die gegen eine Impfung sprechen würden."

Jugendliche im Alter von 12 bis einschließlich 15 Jahren müssen in Begleitung eines Erziehungsberechtigten ins Impfzentrum kommen. Für eine Impfung von Jugendlichen im Alter von 16 und 17 Jahren ist das Beisein eines Erziehungsberechtigten nicht grundsätzlich notwendig. Sie können selbst einwilligen. Der beratende Arzt entscheidet im konkreten Einzelfall, ob der Jugendliche die für die Impfung erforderliche Einsichts- und Entscheidungsfähigkeit besitzt. Mitgebracht werden müssen der Personalausweis sowie der Impfpass.

15.40 Uhr: Keine neuen Todesfälle mit Corona in Oberbayern

Bis auf das Berchtesgadener Land liegen die kreisfreien Städte und Landkreise in Oberbayern unterhalb des Inzidenzwerts von 25. Den niedrigsten Wert im Bezirk hat weiterhin der Landkreis Garmisch-Partenkirchen mit 4,52 Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen pro 100.000 Einwohnern. Der Inzidenzwert des Bezirks Oberbayern insgesamt liegt bei 16,60 und ist damit weiterhin der höchste im Freistaat. Seit gestern hat es laut LGL in Oberbayern 168 Neuinfektionen gegeben, aber keine weiteren Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus.

7.10 Uhr: Landkreis Berchtesgadener Land wieder unter 50

Im Berchtesgadener Land liegt die 7-Tage-Inzidenz wieder unter der wichtigen Marke von 50. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet für den Landkreis einen Wert von 47,2 (Stand: 4.8., 3.14 Uhr) im Vergleich zu 54,8 am Dienstag (3.8.). Im Berchtesgadener Land gelten seit Montag strengere Corona-Regeln, weil der Grenzwert 50 an drei aufeinanderfolgenden Tagen überschritten worden war. Nach unten ändern sich die Regeln erst dann, wenn die 7-Tage-Inzidenz fünf (!) Tage lang unter dem Grenzwert lag

Mittwoch, 04.08.2021

15.00 Uhr: Inzidenz in BGL weiter über 50, in GAP unter 5

Die Inzidenz im Landkreis Berchtesgadener Land ist im Vergleich zum Vortag weiter gestiegen - auf einen Wert von 54,75. Der Landkreis ist laut LGL weiterhin der einzige in Oberbayern, der über dem Inzidenzwert von 50 liegt. Alle anderen kreisfreien Städte und Landkreise liegen derzeit unter dem Inzidenzwert von 25. Die Landeshauptstadt München, die in den letzten Tagen über 25 lag, zählt nun laut LGL 24,39 Neuinfektionen pro sieben Tagen und 100.000 Einwohnern.

Den niedrigsten Inzidenzwert in Oberbayern hat der Landkreis Garmisch-Partenkirchen mit einem Wert von 3,39. Insgesamt liegt der Inzidenzwert im Bezirk Oberbayern nach Angaben des LGL bei 17,64, das ist weiterhin der höchste im Freistaat. Seit gestern gab es in Oberbayern 59 Neuinfektionen und 3 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Corona-Virus.

Dienstag, 03.08.2021

15.39 Uhr: Impftaxi tourt ab Mittwoch im Berchtesgadener Land

Neben verschiedenen Impfangeboten durch mobile Teams, setzt das Landratsamt Berchtesgadener Land nun auch ein Impftaxi ein. Wie eine Sprecherin mitteilt, wird das Impftaxi nach vorheriger Terminvereinbarung zwischen 12.00 und 16.00 Uhr Hausbesuche machen. Vormittags steht das Impftaxi an festen Standorten, danach sind Hausbesuche im näheren Umkreis möglich. Am Mittwochnachmittag (4.8.) sind demnach Hausbesuche in Freilassing geplant, am Freitagnachmittag (6.8.) in Bad Reichenhall und Berchtesgaden.

Eine Terminreservierung ist telefonisch unter 08654 / 5 88 39-52 oder 08654 / 5 88 39-56 erforderlich. Da nur begrenzt Termine verfügbar seien, bittet das Landratsamt um Rücksichtnahme, dass eingeschränkt mobile Personen bevorzugt behandelt würden. Es stehen die Impfstoffe der Hersteller Biontech/Pfizer und Johnson & Johnson zur Verfügung. Um den Ablauf beim Impftermin zu beschleunigen, rät das Landratsamt, sich telefonisch unter 08654 / 5 88 39-40 oder auf der Website www.impfzentren.bayern zu registrieren.

14.48 Uhr: München weiter über Inzidenzwert von 25

Der Landkreis Berchtesgadener Land bleibt weiterhin die Region in Oberbayern mit dem höchsten Inzidenzwert: Laut LGL liegt er bei 50,98 (2.8., 8:00 Uhr) und damit über der für weitere Coronamaßnahmen wichtigen Grenze. Den zweithöchsten Inzidenzwert in Oberbayern erreicht die Stadt München. Das LGL meldet dort heute einen Wert von 27,62. Alle anderen kreisfreien Städte und Landkreise liegen unterhalb des Inzidenzwerts von 25. Der Bezirk Oberbayern rangiert mit einem Inzidenzwert von 18,87 weiterhin vor allen anderen bayerischen Bezirken. Seit dem Vortag zählt das LGL 58 Neuinfektionen in Oberbayern, aber keine neuen Todesfälle.

10.44 Uhr: Mehr Gewerbe-Neugründungen trotz Corona-Krise

In Bayern sind im ersten Halbjahr trotz andauernder Corona-Krise wieder deutlich mehr Unternehmen gegründet worden. Ausnahmen sind die von den monatelangen Schließungen hart getroffenen Branchen wie Gastronomie oder Reisebüros. Das teilte das Statistische Landesamt in Fürth mit.

Demnach wurden von Anfang bis Januar 54.183 neue Unternehmen gegründet, im Jahresvergleich ein Anstieg von mehr als 16 Prozent. Doch im Gastgewerbe wurden nur 1945 neue Betriebe angemeldet, das war ein Rückgang von 12 Prozent. Bei Kunst, Unterhaltung und in der Reisebranche fielen die Rückgänge bei den Neugründungen mit jeweils knapp unter 12 Prozent fast ebenso hoch aus.

Montag, 02.08.2021