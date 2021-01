Corona-Infektionsumfeld: Neue RKI-Grafik macht Datenlage klarer

Es handelt sich hier nur um die Infektionen, die einem Ausbruch mit zwei oder mehr Fällen zugeordnet werden können. Aber auch wenn man diese Einschränkung berücksichtigt – die Grafik scheint einige klare Aussagen zu enthalten, die auch im Text des Lageberichts vom 12. Januar genannt werden: "Mit Meldewoche 37 nimmt der Anteil an Ausbrüchen in Alten- und Pflegeheimen kontinuierlich und deutlich zu." Unbekannt scheint das Infektionsumfeld in der vergangenen Woche etwa bei weniger als einem Fünftel der Fälle zu sein.

Darstellung des RKI zeigte Daten zu Infektionsumfeldern ohne Gesamtzahl der Corona-Fälle

Die Daten und vor allem die gewählte Darstellung sind jedoch mit Schwierigkeiten behaftet: So wird im direkten Kontext des Diagramms nicht erwähnt, welchen Anteil die „Fälle aus Ausbrüchen“ an der Gesamtzahl der gemeldeten Infektionen ausmachen. Das steht erst im Fließtext unter der Grafik:

"Nur etwa ein Sechstel der insgesamt gemeldeten COVID-19 Fälle kann einem Ausbruch zugeordnet werden und damit fehlen für eine Vielzahl der Fälle Informationen zur Infektionsquelle."

Dadurch, dass die Fälle, die keinem Ausbruch zugeteilt werden können, in der Grafik des RKI nicht vorkommen, erscheinen die Anteile der einzelnen Umfelder am Infektionsgeschehen größer.

Verzerrte Daten: Bestimmte Infektionsumfelder sind für Gesundheitsämter schwerer zu erfassen

Diese Anteile werden dadurch weiter verzerrt, dass bestimmte Kategorien aufgrund der Erhebungsmöglichkeiten stärker repräsentiert sind als andere. Im Lagebericht vom 12. Januar wird erklärt, "dass Clustersituationen in anonymen Menschengruppen (z.B. ÖPNV, Kino, Theater) viel schwerer für das Gesundheitsamt erfassbar sind, als in nicht-anonymen Menschengruppen (Familienfeiern, Schulklassen, Sportverein etc.)." Studien haben ergeben, dass infizierte Kinder seltener Symptome entwickeln – bei Ausbrüchen in Schulen und Kindergärten wird es daher eine höhere Dunkelziffer geben.

Zur missverständlichen Auffassung der Grafik trägt zudem bei, dass in ihr die Kategorie „unbekannt“ vorkommt. Man kann den Eindruck gewinnen, dass dies eben die Fälle sind, zu denen es keine Informationen bezüglich des Infektionsumfeldes gibt. Tatsächlich sind damit aber nur die Fälle in Ausbrüchen abgedeckt, denen in der Meldesoftware der Wert "unbekannt" explizit zugewiesen wurde.

Aus 16 Prozent der deutschen Landkreise noch immer keine Angaben zu Einzelfällen

Einzelfälle, bei denen Angaben zum Infektionsumfeld gemacht wurden, kommen in der Grafik auch gar nicht vor. Im Oktober berichtete der Tagesspiegel, dass die RKI-Meldesoftware es bis zum Herbst praktisch nicht erlaubte, den Ansteckungsort für einzelne Fälle zu melden - obwohl die Meldungen seit Frühjahr gesetzlich vorgeschrieben seien. Wie das RKI dem BR mitteilte, liegt inzwischen für alle verwendeten Melde-Software-Produkte ein entsprechendes Update vor. Dennoch gäbe es aus 16 Prozent der deutschen Landkreise noch immer keine Angaben zum Infektionsumfeld bei Einzelfällen.

Stellt man die vom RKI gezeigten Fälle in Ausbrüchen zusammen mit der Gesamtzahl der gemeldeten Corona-Fälle dar, ergibt sich für die aktuellen Daten (Stand: 19. Januar) folgendes Bild: