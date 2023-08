Verkehrswende in den bayerischen Voralpen?

Augsburger Bergbus gut ausgelastet

Bereits seit eineinhalb Jahren gibt es den Augsburger Bergbus. Er wird gut genutzt, sagt Katharina Holzer von der DAV Sektion Augsburg. Mitfahren können alle - egal ob Sektionsmitglied oder nicht. Acht Touren pro Jahr gibt es, im Winter können auch Skifahrer und Schneeschuhwanderer in Augsburg einsteigen. Der Rosenheimer Bergbus ist eher für Skitourengeher gedacht. Damit kommen vor allem geführte DAV-Gruppen gemeinsam ans Ziel. Vorbild für alle ist der Münchner Bergbus, der vor drei Jahren gestartet ist.

Münchner Bergbus ausgebucht

Alle Bergbusfahrten in diesem Sommer und Herbst sind jetzt schon ausgebucht. Das 49-Euro-Ticket, das auch im Münchner Bergbus gilt, hat die Nachfrage noch verstärkt, sagt Christian Stolz, Mobiltätsexperte beim DAV. Im nächsten Jahr wird der Münchner Bergbus in den Linienverkehr eingebunden. Geplant sind zwei Routen an jedem Wochenende von Mai bis Oktober – eine Richtung Thiersee in Tirol und die andere nach Pfronten im Ostallgäu.

Kreative Ideen für Mobilität

Er könne sich auch weitere Angebote an den Endpunkten vorstellen, wie On-Demand-Systeme für den letzten Kilometer, Verleihstationen für Fahrräder oder E-Autos – Christian Stolz sieht den Schienenausbau als einzigen Weg zu einem umweltfreundlichen und nachhaltigen Bergtourismus. Für ihn gibt es keine Alternative zum Schienenausbau. Die oft eingleisigen Strecken und die veraltete Infrastruktur müssten erneuert werden. Die Leute seien bereit, ihr Mobilitätsverhalten zu ändern, sagt Stolz im BR24-Interview.

Kostenloser Bustransport und 49-Euro-Ticket

Dass es funktionieren kann, beweist das Modell in Oberstdorf. Seit vergangenem Jahr gibt es einen kostenlosen Bustransport für Übernachtungsgäste nicht nur im Ort, sondern auch in allen Tälern rund um Oberstdorf - und damit zu den Ausgangspunkten der Wanderungen und Bergtouren. Seither sind deutlich weniger Autos unterwegs und das sieht man genauso auf den Parkplätzen der Bergbahnen, so Jörn Homburg von den Bergbahnen Oberstdorf und Kleinwalsertal.

Auch am Tegernsee tut sich was. Der große Verkehrs-Gau sei bisher ausgeblieben. Ob das mit dem 49-Euro-Ticket zusammenhängt, kann Tourismussprecher Christoph Schempershofe nicht sagen. Die Bayerische Regiobahn bestätigt auf jeden Fall deutlich mehr Fahrgäste auf dieser Strecke.