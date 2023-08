Nach Felssturz: Vier Personen aus Höhle bei Königstein gerettet

Am Nachmittag sind vier Personen in einer Höhle bei Königstein im Landkreis Amberg-Sulzbach von einem Gesteinsbrocken eingeschlossen worden. Inzwischen wurden sie von der Bergwacht befreit, das bestätigt die Polizei. Alle vier sind unverletzt.

Felsbrocken löst sich und blockiert Eingang

Sie befanden sich auf einer Tour in der 150 Meter langen Höhle - dem Brändelbergloch bei Königstein - als ein Gesteinsbrocken abbrach und den Ausgang versperrte. Der Felsen löste sich vermutlich aufgrund des Regens in den vergangenen Tagen, so die erste Erkenntnis der Polizei. Die alarmierte Bergwacht räumte den verschütteten Eingang wieder frei und barg die vier eingeschlossenen Personen.

Größerer Rettungseinsatz in Bismarckgrotte im Vorjahr

Bereits letztes Jahr gab es im Landkreis Amberg-Sulzbach einen größeren Rettungseinsatz in einer Höhle. Ein Mann war in der sogenannten Bismarckgrotte bei Hirschbach im Landkreis Amberg-Sulzbach verunglückt und konnte nicht mehr weiterklettern. Spezialkräfte der Bergwacht konnten den Verletzten schließlich nach mehreren Stunden aus der Grotte retten.