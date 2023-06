Kein Ticket ab 2024: Erlangen beschließt kostenlosen Nahverkehr

Ab 2024 können die Bürgerinnen und Bürger in Erlangen ohne Fahrschein in den Bus steigen: Der Nahverkehr in der Hugenottenstadt wird komplett kostenlos. Der Stadtrat beschloss ein entsprechendes Pilotprojekt, das drei Jahre lang laufen wird. Bisher gab es in Erlangen schon eine kostenlose Buslinie vom Hauptbahnhof zu den verschiedenen Standorten der Universitätsklinik.

Ausbau der Buslinien in Erlangen geplant

Der Nahverkehr in Erlangen soll aber nicht nur kostenlos werden, sondern auch attraktiver: Geplant ist, eine Ringbus-Linie einzurichten, die den Großparkplatz am Erlanger Hauptbahnhof, verschiedene Parkhäuser und zentrale Punkte wie die Universitätskliniken miteinander verbindet. Die Stadt wolle Busfahren in der Innenstadt so einfach wie möglich machen, sagte Oberbürgermeister Florian Janik (SPD). Man könne einsteigen, ohne ein Ticket zu lösen. "Der Stadtrat hat grünes Licht gegeben für mehr umweltfreundliche Mobilität und eine attraktive und gut erreichbare Innenstadt", so Janik.

VGN will kostenlose Busse genehmigen

Die Stadt rechnet mit Kosten von rund 300.000 Euro im Jahr. Damit werden die Einnahmeverluste ausgeglichen. In den kommenden Wochen muss der Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN) noch zustimmen. In Vorgesprächen hätten die Verbundpartner bereits angekündigt, das in dieser Größenordnung einzigartige Pilotprojekt zu genehmigen, teilte die Stadt Erlangen mit.

Gratis-Nahverkehr in Europa

Auf europäischer Ebene gewinnt die Idee eines kostenlosen städtischen Nahverkehrs immer mehr Freunde. Mehrere Städte bieten ihn bereits an, zumindest teilweise, etwa die estnische Hauptstadt Tallin oder das englische Manchester, und machen zum Großteil positive Erfahrungen – mehr Menschen nutzen Busse und Bahnen, während der Individualverkehr abnimmt. Luxemburg war das erste Land weltweit, das 2020 einen kostenlosen ÖPNV eingeführte. In Bayern können die Bürgerinnen und Bürger von Pfaffenhofen seit 2018 umsonst Bus fahren. Augsburg war die erste deutsche Großstadt mit einer kostenlosen City-Zone.