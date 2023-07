Vandalismus häuft sich in zwei Altdorfer Kirchen

Umgestelltes Mobiliar, Gesangbücher, aus denen Seiten herausgerissen werden, Blumenschmuck der zerstört wird. Das sind die harmloseren Fälle von Vandalismus, die es in Kirchen immer mal wieder gibt. In zwei Altdorfer Kirchen wurden aber in den vergangenen zwei bis drei Wochen mehrfach Gesangbücher aufgestapelt und angezündet oder der Ständer mit ausgelegten Schriftstücken. Spätestens wenn Feuer ins Spiel kommt, wird es gefährlich, sind sich beide Pfarrer einig.

"Streiche" von Jugendlichen?

Bernd Popp, Pfarrer der evangelischen St. Laurentiuskirche, berichtet zudem von einer Party, die offensichtlich im Turm gefeiert wurde. Hier fanden Kirchenmitarbeiter Kissen und Kerzen aus der Kirche und eine leere Sektflasche. In der Kirche wurden Seiten aus Gesangbüchern gerissen oder dies auch angezündet aber gleich wieder gelöscht.

Es sei keine große Zerstörungswut dahinter gewesen, sagt der Pfarrer. Er geht deshalb eher von Jugendlichen aus, die an der Kirche vorbeikommen und sich vielleicht einer Mutprobe stellen wollen. Die evangelische Kirche liegt mitten im Ort am Marktplatz.

Wut auf die Kirche?

Anders sieht es bei der katholischen Dreifaltigkeitskirche aus. Diese liegt etwas abseits, man kommt hier nicht einfach vorbei. Pfarrer Dominik Pillmayer geht deshalb eher von einem oder mehreren Tätern aus, die das Gotteshaus gezielt aufsuchen. Die Taten würden immer zur selben Zeit kurz vor Schließung der Kirche am Abend ausgeführt und folgten auch einem Muster. Auch hier wurden Bücher und Schriften angezündet. Pfarrer Pillmayer nimmt an, dass jemand gezielt eine Form von Protest oder Aggression gegen die Kirche zum Ausdruck bringen will.

Polizei ermittelt

Beide Pfarreien haben die Vorfälle bei der Polizei angezeigt, diese kann aber über Altdorf hinaus keine Häufung von Fällen feststellen. Die Täter im Nachhinein zu ermitteln, sei meist schwierig. Die evangelische Kirche wurde sogar für mehrere Tage geschlossen. Auch wird jetzt noch genauer darauf geachtet, dass der Zugang zum Turm oder der Orgel versperrt bleiben.

Und die Pfarrer haben sich gemeinsam an die Öffentlichkeit gewandt und auch in ihren Gottesdiensten darum gebeten, dass möglichst viele ein Auge auf die Kirchen haben. Zum einen, um Täter abzuschrecken oder auch um sie sogar auf frischer Tat zu ertappen.