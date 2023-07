Amazon-Logistikzentrum in Rohr: Überforderung oder Geldsegen?

Standort für Logistik "ideal"

Im Rathaus von Rohr sieht das Bürgermeisterin Birgit Steinsdorfer (CSU) ganz anders. Der Standort direkt an der Autobahnauffahrt sei für Logistik ideal. Die Flächen neben der Autobahn und einem Tonabbaubetrieb seien landwirtschaftlich nur schlecht nutzbar. Die Ansiedlung bringe daher mehr Chancen als Schäden: 1.800 Arbeitsplätze könnten hier am Ende entstehen.

Dazu kommen Gewerbesteuer- und Grundsteuer-Einnahmen im sechsstelligen Bereich, auf die die finanziell eher schwache Marktgemeinde hofft. Straßensanierungen, ein neuer Kindergarten, die Pflicht zur Ganztagsbetreuung an der Schule: Das alles müsse finanziert werden, sagt die Bürgermeisterin des Orts mit rund 3.500 Einwohnern.

Kein Verständnis für Kritik anderer Bürgermeister

Leicht macht es der Gemeinde aber auch die Tatsache, dass der geplante Logistikpark am äußersten Rand des Gemeindegebiets liegt. Die Kritik kommt daher vor allem aus den Ortsteilen der Nachbargemeinden rund um das Logistikzentrum in spe. Hier werden die Auswirkungen wohl deutlicher zu spüren sein als in Rohr selbst, das weiter entfernt ist.

Dennoch verbittet sich Steinsdorfer Kritik aus anderen Rathäusern. "Dass Bürger Bedenken haben, kann ich absolut nachvollziehen. Dass sich Bürgermeisterkollegen jetzt so dagegen aussprechen, kann ich in keiner Weise nachvollziehen." Die Nachbargemeinden würden viel besser dastehen als Rohr und selbst weiter Flächen versiegeln, Bäume abholzen und neue Gewerbegebiete erschließen. Das führe ebenfalls zu zusätzlichem Verkehr, auch in den Nachbardörfern des möglichen Amazon-Logistikzentrums, sagt Steinsdorfer, die auf eine breite Unterstützung im Marktgemeinderat hofft. Der Bebauungsplan könnte dort noch dieses Jahr beschlossen werden.

Sorge vor Zuzug

Die Mitglieder der Bürgerinitiativen glauben dagegen nicht, dass sich das Projekt wirklich lohnt. Viele Jobs, die entstehen würden, seien nur im Niedriglohnbereich. Die Beschäftigten könnten deswegen zum Beispiel zusätzlich auf Wohngeld angewiesen sein, sagt Hans-Jürgen Thaus. Außerdem gebe es kaum Arbeitslose in der Region und die Orte seien auf den Zuzug vieler neuer Mitarbeiter nicht ausgelegt. "Das funktioniert nicht. Wir haben die Wohnungen nicht, wir haben die Kitaplätze nicht. Wir haben die ärztliche Versorgung nicht. Die ganze Infrastruktur bricht zusammen. Falscher Standort", argumentieren die Gegner.