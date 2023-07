Von Nürnberg nach Europa: Rangierbahnhof feiert Jubiläum

Rangierbahnhof von Gostenhof zum Lorenzer Reichswald

Der alte Güterbahnhof Nürnbergs befand sich zeitweise am Kohlenhof im Stadtteil Gostenhof. Durch den wachsenden Güterverkehr Anfang des 20. Jahrhunderts wurde dieser aber schnell zu klein. So entschied man sich, auf dem Gelände des Lorenzer Reichswald einen neuen Rangierbahnhof zu bauen. Am 3. August 1903 wurde dieser eröffnet.

Hinzu kam ein Wohnviertel für die Arbeiter, das bis heute noch existiert: die Rangierbahnhof-Siedlung. Bis heute sei dieses Viertel zur Hälfte von Bahnmitarbeitenden bewohnt, sagt Wolfgang Sanwald, der Rest sei an neue Eigentümer verkauft worden. Sanwald arbeitet schon seit 1990 bei der Bahn, seit 2016 ist er Standortleiter am Rangierbahnhof.

Erst Handarbeit - dann Teilautomatisierung

Viel hat sich in den vergangenen Jahren verändert. Vor 1988 gab es viele kleine Wärterstellwerke mit Mitarbeitenden, die die Weichen umgestellt und die Gleisbremsen betätigt haben. Jetzt gibt es eine Teilautomatisierung, erzählt Sanwald.

Jeder große Rangierbahnhof hat einen Ablaufsteuerrechner, der die Züge auf die richtigen Gleise lenkt und die Geschwindigkeit vorgibt. Maximal zwei Meter pro Sekunde sind derzeit an Tempo drin, es wäre sogar noch etwas mehr möglich, so der Standortleiter. 100 Meter und 500 Tonnen können am Rangierbahnhof maximal transportiert werden, derzeit ist man aber etwa bei 250 Tonnen pro 100 Meter. Ein Waggon wiegt im Durschnitt mit Ladung etwa 80 Tonnen.