Polizei sucht Kreuz-Dieb und Altarbild-Zerschneider

EIn Holzkreuz gestohlen, ein Altarbild massiv bschädigt. Die mittelfränkische Polizei sucht derzeit Zeugen, die Angaben zu Fällen in zwei Kirchen machen können: Das Holzkreuz wurde am Freitag, den 7. Juli, aus der katholischen Kirche in der Dallingerstraße/Paulstraße in Nürnberg entwendet. Das Altarbild wurde eine Woche zuvor, am Montag, den 3. Juli, in der Heilig-Kreuz-Kirche auf dem Ansbacher Stadtfriedhof stark beschädigt vorgefunden. In beiden Fällen sucht die Polizei noch nach den Tätern.

Holzkreuz von Altar gestohlen

Wie die Polizei mitteilt, entwendete ein bislang Unbekannter am Freitagnachmittag (07.07.23) das Holzkreuz vom Altar der katholischen Kirche in der Nürnberger Südstadt. Demnach betrat ein Mann gegen 13.30 Uhr die Kirche, ging zum Altar und nahm das Kreuz herunter und nahm es mit. Das Kreuz hat einen Wert von rund 200 Euro.

Beschreibung des mutmaßlichen Täters

Der Unbekannte flüchtete mit seiner Beute und konnte auch bei einer unmittelbar eingeleiteten Fahndung nicht ausfindig gemacht werden. Der Täter soll 20 bis 25 Jahre alt sein, schlank, etwa 1,85 Meter groß, mit kurzen, dunklen Haaren. Er trug ein schwarzes T-Shirt, eine graue Hose und weiße Turnschuhe. Zudem führte er eine schwarze Jacke mit sich.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Personen, die in diesem Zusammenhang auffällige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 0911 / 21 12-33 33 zu melden.

Ansbacher Altarbild zerschnitten

Am Montag vor einer Woche war es auch schon zu einem zerstörerischen Zwischenfall in einer Kirche in Ansbach gekommen. Wie die Polizei mitteilte, beschädigten Unbekannte in der Zeit von Sonntag, 02. Juli, 11.30 Uhr, bis Montag, 03. Juli, 11.00 Uhr, in der Heilig-Kreuz-Kirche auf dem Ansbacher Stadtfriedhof ein Leinwandbild über dem Altar. Der Schaden wurde am Montag entdeckt. Das Altarbild, das einen auferstandenen und segnenden Christus darstellt, war mit einem Messer zerschnitten worden.

Das Bild stammt vom Ansbacher Maler Georg Friedrich Bischoff (1819-1873), dessen Werke bereits zu Lebzeiten von der Neuen Pinakothek in München angekauft wurden. Der Sachschaden beträgt circa 1.000 Euro.

Gutachter prüfen Schaden

Nach einer ersten Einschätzung von Experten ist das Altarbild zwar stark beschädigt worden, eine Restaurierung des Gemäldes scheint demnach aber durchaus möglich. Allerdings kann die erst in Angriff genommen werden, wenn die Ermittlungen abgeschlossen und auch die versicherungsrechtlichen Fragen geklärt sind, hieß es. Nach Angaben des Ansbacher Stadtführers und Historikers Alexander Biernoth, hätten die Experten den Preis für die Reparatur auf 2.000 bis 2.500 Euro geschätzt.

Bild zerschneiden "Ist neue Dimension"

Frank Weihermann von der Gesamtkirchengemeinde sagte auf BR-Anfrage, dass das Bild ja nicht nur einen materiellen Wert, sondern eben auch einen ideellen habe. Man kenne schon, dass Opferstöcke ausgeraubt werden, auch dass Kreuze geklaut werden. Aber für ihn habe das Zerstören eines Bildes eine "neue Dimension", denn es gehe einfach nur ums Zerstören. Was dieses Bild im Speziellen angeht, so sei der Vorfall extrem schade, weil das Bild erst im vergangenen Jahr für mehrere tausend Euro restauriert wurde und drei Monate in der Kirche fehlte.

Polizei sucht Zeugen und bittet um Mithilfe

Die Polizei hat auch in diesem Fall die Ermittlungen übernommen. Allerdings fehlt von dem oder den Tätern noch jede Spur. Auch hier bittet die Polizei Ansbach um Hinweise zu dem Fall unter der Telefonnummer 0981/ 90 94-121.

Erst im Juni hatte es Aufregung um einen spektakulären Diebstahl aus einer bayerischen Kirche gegeben. In der Traunsteiner Stadtkirche St. Oswald entwendeten Diebe am helllichten Tag das Brustkreuz, das einst Papst Benedikt trug. Dort ermittelt das Landeskriminalamt noch immer.

Mit Informationen von epd