Urteil im Südstadt-Prozess: Lebenslänglich für Todesschützen

Im Prozess um die tödlichen Schüsse in der Nürnberger Südstadt ist der 29-jährige Angeklagte zu einer lebenslangen Haft verurteilt worden. Die 5. Große Strafkammer des Landgerichts Nürnberg-Fürth sah es in ihrem am Donnerstag verkündeten Urteil als erwiesen an, dass der Mann im Oktober 2022 auf offener Straße nach einem Streit auf zwei Männer geschossen hatte. Einer der beiden Getroffenen starb, der zweite überlebte schwer verletzt.

Gericht sieht Drohungen in Tat umgesetzt

In der Urteilsbegründung sagte der Vorsitzende Richter des Landgerichts Nürnberg-Fürth, es gebe keinen Zweifel, dass Mert A. auf seine Opfer geschossen habe, mit dem Ziel, die beiden zu töten. Grund seien Streitigkeiten unter den ehemaligen Geschäftspartnern gewesen. Mert A. habe bereits im Vorfeld mehrfach gedroht, Sahan Ö. und Orhan A. zu erschießen. Am 24. Oktober 2022 habe er seine Drohungen in die Tat umgesetzt, zeigte sich das Gericht überzeugt.

Außerdem stellte die Kammer die besondere Schwere der Schuld bei dem 29-Jährigen fest. Damit kann Mert A. nicht bereits nach 15 Jahren aus dem Gefängnis freikommen. Das Gericht folgte damit der Forderung der Staatsanwaltschaft und den Nebenklägern.

Befangenheitsantrag der Verteidigung gegen Richter abgewiesen

Zuvor wurde ein Befangenheitsantrag gegen den Vorsitzenden Richter, seine Kolleginnen und die Schöffen, den die Verteidigung am Dienstag gestellt hatte, als unbegründet zurückgewiesen. Die Verteidigung hatte in ihrem Plädoyer gefordert, ihren Mandanten weitgehend freizusprechen. Sie forderte, den Angeklagten lediglich wegen illegalen Waffenbesitzes zu einer Bewährungsstrafe zu verurteilen.

29-Jähriger entschuldigt sich

Der 29-Jährige stand seit Dezember 2023 in Nürnberg wegen Mordes und versuchten Mordes vor Gericht. Er selbst sah die Schüsse als Notwehr an, weil er von den Männern nach den Streitigkeiten bedroht und beleidigt worden sei. In seinem "letzten Wort" entschuldigte er sich am Donnerstag bei den Hinterbliebenen. Er wünsche, die Schüsse wären nicht gefallen.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Sowohl Staatsanwaltschaft als auch Verteidigung können Rechtsmittel einlegen.

Mit Informationen von dpa