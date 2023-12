Tödliche Schüsse in Nürnberg: Prozess gegen 29-Jährigen startet

Nach den tödlichen Schüssen in der Nürnberger Südstadt im vergangenen Oktober muss sich ein 29-Jähriger vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Mann die Schüsse am 24. Oktober 2022 vor einem Restaurant in der Südstadt abgegeben hat. Nun muss er sich unter anderem wegen Mordes und versuchten Mordes mit gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Zur Aussprache verabredet

Der Mann soll sich nach einem Streit zu einer Aussprache mit zwei anderen Männern in einem Lokal in der Nürnberger Südstadt verabredet haben. Laut Staatsanwaltschaft kam es dazu aber nicht. Stattdessen soll der 29-Jäjhrige noch vor dem Lokal eine Pistole gezogen und unvermittelt mindestens vier Mal auf die beiden anderen Männer geschossen haben.

Ein Mann starb, ein andere überlebt schwer verletzt

Einen 30-Jährigen traf der mutmaßliche Täter demnach in den Brustkorb. Der Mann erlag noch am selben Abend im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Der zweite Kontrahent versuchte laut den Ermittlungen noch, dem Angreifer die Schusswaffe zu entreißen. Dabei wurde er in den Bauch und in den Oberschenkel getroffen. Der Mann überlebte nur dank einer Not-Operation.

Flucht nach Italien

Der Angreifer selbst flüchtete daraufhin. Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen gelang es ihm zunächst unterzutauchen. Erst rund drei Monate später wurde er in einem Hotel im italienischen Rimini festgenommen. Deutsche Ermittler konnten zuvor eines seiner Smartphones orten und nach Rimini zurückverfolgen, da sich der Verdächtige ins WLAN des Hotels eingeloggt hatte.

Auslieferung nach Deutschland

Die italienische Polizei fand im Hotelzimmer des Mannes gefälschte Dokumente, mehrere Smartphones sowie eine Waffe samt Munition und Zubehör. Im Februar diesen Jahres wurde er der deutschen Polizei übergeben und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.

Prozess mit 29 Verhandlungstagen

Am Mittwoch startet der Prozess im Landgericht Nürnberg-Fürth. 29 Verhandlungstage sind angesetzt. Laut Gerichtssprecherin Tina Haase geht es nicht nur um den Ablauf der Tat, sondern auch um die Hintergründe und das Motiv. Hier ist bislang nur bekannt, dass es im Vorfeld einen Streit der drei türkischstämmigen Männer gegeben hat. Für den Prozess sind über 100 Zeugen und sieben Sachverständige geladen.