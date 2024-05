Überlebende der Bluttat von Langweid: "Leide immer noch"

Am Montagvormittag ist das Verfahren um den Dreifachmord von Langweid vor dem Augsburger Landgericht fortgesetzt worden. Es ist einer der Momente im Gericht, in dem ein folgenschweres Geschehen eine Stimme, ein Gesicht bekommt. Und in dem deutlich wird, wie schwer es für die Opfer ist, nach einer Gewalttat wieder zurechtzukommen, so Opferanwältin Daniela Rose.

Gewalttat wirkt psychisch und physisch nach

Als ihre Mandantin, eine junge Frau, im Zeugenstand des Augsburger Landgerichts schildert, wie sie vom Angeklagten durch die Wohnungstüre hindurch beschossen wurde, wird es mucksmäuschenstill im Gerichtssaal. Die Zeugin berichtet mit stockender Stimme, wie sie und ihr Lebensgefährte von dem mutmaßlichen Täter zu Hause überrascht und attackiert wurden.

Sie und ihr Partner wurden durch die Schüsse an den Armen verletzt, als der mutmaßliche Täter auf die Türe feuerte. Die Zeugin berichtet, dass sie immer noch unter dem Erlebten leide. Zum einen psychisch, weil sie sich kaum mehr irgendwo sicher fühle. Und zum anderen körperlich, weil sie immer noch Schmerzen habe in Arm und Hand. Ihre Finger könne sie noch nicht wieder so wie früher bewegen. Sobald es klingele, setze ihr Herzschlag aus, erzählt die Zeugin mit stockender Stimme. "Es gibt gute und schlechte Tage", so die junge Frau weiter.

Schüsse durch die Wohnungstür: "War für mich unvorstellbar"

Der Muttertag am Wochenende sei besonders schlimm gewesen für ihren Freund – seine Mutter war bei der Bluttat im vergangenen August getötet worden. Ein 64-jähriger Mann ist angeklagt, die 72-Jährige sowie ein Ehepaar aus der Nebenwohnung erschossen zu haben. Als die Zeugin aussagt, sitzt ihre Anwältin an ihrer rechten Seite und schirmt die junge Frau zur Anklagebank hin ab.

Dort sitzt der mutmaßliche Täter mit verschränkten Armen. Mit ihm habe es immer wieder Ärger gegeben. Die Eltern ihres Freundes hätten daher versucht, dem Nachbarn aus dem Weg zu gehen. Dennoch habe es regelmäßig Streit gegeben. Es sei ums Versperren der Haustüre gegangen oder um den Zugang zu den Mülltonnen. Sie habe dabei zu keiner Zeit mit einer Attacke oder gar mit Schüssen durch die Wohnungstüre gerechnet, so die Zeugin: "Das war für mich unvorstellbar."