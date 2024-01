Urteil: Facebook muss auch sinngleiche Hasspostings löschen

Falsches Zitat von Künast

Hintergrund: Die Grünen-Politikerin Renate Künast war unter anderem gegen ein Meme (ein Bild mit Text) vorgegangen, das vor Jahren auf Facebook gepostet und in Umlauf gebracht wurde. Es zeigt Künast im Bild, ihren Vor- und Zunamen und die als Zitat gekennzeichneten Äußerung "Integration fängt damit an, dass Sie als Deutscher mal Türkisch lernen!" Dieses Zitat aber hat die Politikerin nachweislich nie getätigt, heißt es in der Mitteilung des OLG.

Entscheidung noch nicht rechtskräftig

Das Landgericht Frankfurt hatte schon im April 2022 der Grünen-Politikerin in dieser Angelegenheit recht gegeben. Damit wurde Meta verpflichtet, nicht nur die Inhalte zu löschen, die von Künast selbst gemeldet wurden, sondern auch kerngleiche Kopien. Dagegen hatte der Konzern Berufung eingelegt. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig. Der Senat hat die Revision zugelassen.