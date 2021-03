Was tut BR24 gegen Hass im Netz?

Hasskommentare und Hetze im Netz sind nichts, was man mit einfachen Lösungen abschalten könnte. Das Diskutieren und Austauschen kontroverser Meinungen sind elementarer Bestandteil einer Demokratie, die Meinungsfreiheit im Grundgesetz soll das sichern.

Auch wir bei BR24 wollen, dass unsere Nutzer diskutieren, Argumente austauschen, ihre Meinung sagen. In der Kommentarfunktion unserer Website, auf Facebook, Youtube, Instagram oder Twitter. Doch auch in diese Debatten mischen sich Hass und Hetze. Wie gehen wir damit um?

BR-Moderatoren gibt’s nicht nur im Radio

Wenn bei BR24 das Wort "Moderieren" fällt, geht es anders als bei Bayern 1, B5 aktuell oder im BR Fernsehen meist nicht darum, dass jemand durch eine Sendung führt. Bei BR24 wird vor allem eines moderiert: Ihre Kommentare zu unserer Berichterstattung. Damit bewegen wir uns recht nah am Wortsinn des lateinischen Ursprungwortes "moderare", das so viel wie "mäßigen, im Zaum halten, lenken" heißt. In der Praxis bedeutet das, dass wir jeden Ihrer Kommentare bei BR24.de sowie auf den BR24-Kanälen auf Facebook, Youtube und Instagram lesen und prüfen.

Enthält ein solcher Kommentar Hass oder Hetze gegen Personen, ganze Gruppen oder Minderheiten, löschen wir ihn. Das gilt auch für Beleidigungen, persönliche Angriffe oder sonstige Unsachlichkeiten. Mehr dazu erfahrt Ihr in unserer Netiquette.

Viel Aufwand, der sich lohnt

Uns ist wichtig, dass man bei BR24 und auf unseren Kanälen konstruktiv und in einem sicheren digitalen Raum diskutieren kann, daher betreiben wir diesen hohen Moderationsaufwand. Nicht selten entstehen bei kontroversen Themen innerhalb kurzer Zeit hunderte oder gar tausende Kommentare unter einem einzelnen Facebook-Post.

Wir lesen dennoch jeden Beitrag, löschen Hasskommentare und Co., aber antworten auch auf Fragen und erklären gerne immer wieder unsere journalistischen Entscheidungen. Hauptunterschied zwischen unserer Website und den externen Kanälen: Während bei BR24.de die Kommentare erst gelesen und dann freigegeben werden, werden bei Facebook, Youtube und Co. alle Kommentare erst einmal standardmäßig veröffentlicht und dann im Nachhinein von uns gelesen und gegebenenfalls moderiert und/oder entfernt.

Eine Studie der Heinrich-Heine-Universität bescheinigte BR24 eine der höchsten Moderationsquoten aller untersuchten Medien. Unsere Moderatoren wenden sich in den Facebook-Kommentaren viel häufiger an unsere User als dies bei anderen großen Online-Medien der Fall ist. Dabei antworten wir auf Fragen, erklären unsere Berichterstattung, kommentieren Behauptungen der User und ordnen ein. Während im Schnitt nur 0,4 Prozent aller Kommentare von Moderatoren stammen, sind es auf der Facebook-Seite von BR24 rund 2,5 Prozent.