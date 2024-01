Faktenfuchs: So viel Geld zahlt Deutschland ans Ausland

Darum geht’s:

Viele fragen sich angesichts von Problemen im Land, wie viel Geld Deutschland ins Ausland gibt.

Für die Ausgaben für Entwicklungszusammenarbeit gibt es Abkommen und Regeln.

Deutschland hat sich als OECD-Mitglied dazu verpflichtet, 0,7 Prozent des Bruttonationaleinkommens für Entwicklungszusammenarbeit aufzuwenden.

Dieser #Faktenfuchs liefert die Zahlen, bewertet diese Ausgaben aber nicht.

Hochwasser in Niedersachsen, Bauernproteste in ganz Deutschland: Bei beiden Themen geht es für viele Menschen darum, wie viel Geld dem deutschen Staat zur Verfügung steht. Deshalb verbreitet sich gerade eine Darstellung besonders häufig: Deutschland solle weniger Geld an andere Länder zahlen, um den deutschen Haushalt zu entlasten oder mehr für die deutsche Bevölkerung ausgeben zu können. Dieser Artikel trägt zusammen, welcher Anteil des deutschen Bundeshaushalts in die sogenannte Entwicklungshilfe fließt und setzt dies in Bezug zum Gesamthaushalt – und zu den Ausgaben des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales.

Diese Ausgaben für Entwicklungszusammenarbeit leistet Deutschland unter anderem, weil es sich als Mitglied der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) dazu verpflichtet hat. Es gibt weitere Abkommen, die die Bundesregierung zur Unterstützung anderer Länder verpflichtet – etwa um bestimmte globale Ziele zu erreichen, wie die Eindämmung des Klimawandels.

Ja, Deutschland beteiligt sich an Bau von Fahrradwegen in Peru

Wie häufig, wenn im Inland Krisen erlebt werden, beschäftigt viele Menschen die Frage, was mit deutschem Steuergeld passiert. Diverse Kommentare spiegeln, dass die Krisen den Leuten sehr nahe gehen, viele äußern Sorgen. Eine Leserin schreibt dem #Faktenfuchs in einer E-Mail: "Bei den Bauernprotesten hört man ganz oft, dass die Regierung einen großen Teil unseres Geldes ins Ausland gibt. Und da ist mir die immer wiederkehrende Behauptung aufgefallen, dass mit deutschen Steuergeldern Fahrradwege in Peru gebaut werden sollen."

Die "Fahrradwege in Peru" tauchen im Netz sehr häufig als Beispiel dafür auf, wohin deutsche Steuergelder im Rahmen von Entwicklungszusammenarbeit fließen. Und zwar so häufig, dass das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) bereits selbst reagierte. Am 12. Januar 2024 veröffentlichte es einen Artikel auf der BMZ-Webseite, den es als "Faktencheck" und "Kritische Fragen an das Entwicklungsministerium" betitelte.

Darin heißt es: "Zahlt Deutschland wirklich für Fahrradwege in Peru"? Die Antwort lautet: Ja, insgesamt 44 Millionen Euro. "Das BMZ unterstützt mit einem im Jahr 2020 zugesagten Zuschuss in Höhe von 20 Millionen Euro den Aufbau eines Fahrradschnellwegenetzes in Lima, das sich derzeit im Bau befindet. Im Jahr 2022 hat das BMZ weitere 24 Millionen Euro für den Bau von Radwegen in Peru zugesagt, die sich derzeit in der Planungsphase befinden", steht in dem BMZ-Artikel. Die im Netz kursierende Zahl von 315 Millionen Euro, die das BMZ angeblich für Fahrradwege und Busse in Peru zahle, ist nach Ministeriumsangaben jedoch falsch.

Das BMZ beantwortet auch die Frage nach dem Grund für diese Zahlungen: Mit dem Pariser Klimaschutzabkommen⁠ vereinbarte die Weltgemeinschaft 2015, dass alle Staaten ihre CO₂-Emissionen senken und die reicheren Länder die ärmeren dabei unterstützen. Das BMZ verweist darauf, dass die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ebenso wie der aktuelle Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zusagten, dass Deutschland dazu einen jährlichen Beitrag leiste. Dieser wird laut BMZ im Jahr 2025 auf mindestens sechs Milliarden Euro steigen.

Radschnellwege schützten das Klima, schreibt das Ministerium in dem Artikel. In Peru ist der Verkehr laut BMZ einer der Hauptverursacher von Treibhausgasen. Klimaschutz helfe auch den Menschen in Deutschland, egal wo er stattfinde, schreibt das BMZ.

So begründet die Politik die Entwicklungszusammenarbeit

Ähnlich wie das von der SPD geführte BMZ an diesem Beispiel die Gründe erklärt, formuliert es zum Konzept der Entwicklungszusammenarbeit an anderer Stelle generell: "Durch die enge Verflechtung des Weltwirtschaftssystems wird unsere Volkswirtschaft von Krisen in anderen Ländern und Regionen stark beeinflusst. So hängt zum Beispiel das für Deutschland wichtige Exportgeschäft von Frieden und einer stabilen Weltwirtschaft ab", schreibt das Entwicklungsministerium auf seiner Webseite.

Auch die größte Oppositionspartei CDU schreibt in ihrem Entwurf für das neue Grundsatzprogramm, der auf der CDU-Webseite verlinkt ist: "Erfolgreiche Entwicklungspartnerschaften sind in unserem eigenen Interesse, etwa wenn es um Friedenssicherung und Konfliktlösungen, um die Verringerung von Fluchtursachen oder den globalen Klima- und Gesundheitsschutz geht."

Gegen die Kürzung des BMZ-Etats (dazu unten mehr) sprach sich kürzlich Volkmar Klein (CDU/CSU) im Bundestag aus. Die Kürzung, so Klein, sei ein riesengroßer Kontrast zu früheren Zeiten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und dem damaligen BMZ-Minister Gerd Müller (CSU).

Es gibt auch Stimmen, die eine Prüfung der Ausgaben für Entwicklungszusammenarbeit fordern, etwa der FDP-Politiker Wolfgang Kubicki oder der CDU-Politiker Thorsten Frei.

Influencerin erreicht Hunderttausende mit missverständlichem Dokument des BMZ

Welche Summen aus welchen Bundesministerien für Entwicklungshilfe aufgewendet werden, ist nicht so einfach herauszufinden. Aber das Bedürfnis der Menschen, konkrete Zahlen zu kennen, wird im Internet deutlich. Auf dieses Bedürfnis reagieren auch Menschen auf Social-Media-Plattformen, deren Aussagen und Interpretationen in die Irre führen können.

So haben sich Hunderttausende Menschen Videos einer Influencerin angesehen, die Inhalte unter anderem zu den Themen "Outdoor, Krisenvorsorge & Prepping Survival, Bushcraft" anbietet und viele Fans hat. Die Videos waren auf verschiedenen Plattformen wie Youtube, Instagram oder Telegram zu sehen. Ihr sei bewusst, sagt die Influencerin in dem weit verbreiteten Video, dass Deutschland ein reiches Land sei und die Verpflichtung habe, humanitäre Hilfsprojekte und Naturschutzprojekte zu unterstützen. Die Frage sei aber: "In welchem Umfang können wir uns das leisten, ohne dass die eigene Bevölkerung, die das finanziert, komplett auf der Strecke bleibt." Sie teilt auch ein Dokument, das belegen soll, wie viel Geld die Bundesregierung ans Ausland gibt. Darin tauchen auch auf: die Fahrradwege in Peru.

Bei dem Dokument handelt es sich um eine Antwort der Bundesregierung aus dem Dezember 2023 auf eine kleine Anfrage der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag. Es ist verfasst vom Bundesministerium für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit (BMZ). Die Zahlen darin werden allerdings häufig falsch interpretiert als eine Liste aller aktuellen deutschen Entwicklungsprojekte und als Summe der dafür ausgegebenen Haushaltsmittel. Beides stimmt nicht.

Kursierende Auflistung des BMZ ist missverständlich

Die Liste umfasst vielmehr ältere und neuere Projekte – und zwar erstens jene, die einen Bezug zum Thema Daten und Statistiken haben. Denn die CDU/CSU-Fraktion hatte unter anderem danach gefragt, wie die Bundesregierung die Datenerfassung und Nutzung von Daten unterstützt. Die aufgeführten Projektvolumen – also die Angaben in Euro – sind der jeweilige deutsche Beitrag an langfristigen Projekten.

Zweitens, im Dokument sind nicht rückzahlbare Zuschüsse ebenso aufgeführt wie Kredite, ohne das jeweils zu kennzeichnen. Dadurch ist das Dokument missverständlich. Die Kredite werden von den Partnerländern anschließend wieder zurückgezahlt, wie das BMZ dem #Faktenfuchs schreibt. Im Fall von Indien zum Beispiel laufe die Zusammenarbeit zu 90 Prozent über Kredite. "Außerdem handelt es sich nicht um jährliche Mittel, sondern um die Gesamtsumme der Projekte, die meist über viele Jahre laufen", schrieb das BMZ dem #Faktenfuchs.

Die Fahrradwege in Peru werden häufig als Beispiel herangezogen, um die Meinung zu stützen, die Bundesregierung zahle zu viel ans Ausland. Entsprechende Äußerungen bewerten die Projekte im Ausland als unwichtig im Vergleich zu den Belangen der deutschen Bevölkerung. Auf Telegram heißt es in einer Gruppe, die auch den Rücktritt der Bundesregierung fordert: "Wir verschenken Milliarden ins Ausland, aber für die Heimat kein Geld!"

Ob der Anteil der Entwicklungszusammenarbeit am Bundeshaushalt zu groß oder das Geld zu viel sei im Vergleich zu dem, was im Land bleibt, ist dabei allerdings eine Frage der politischen Bewertung und deswegen nicht Teil des Faktenchecks.

Wie viel Geld ist im deutschen Haushalt?

Um zu verstehen, wie viel Geld Deutschland für Entwicklungszusammenarbeit ausgibt, ist es hilfreich, diese Ausgaben mit dem gesamten Bundeshaushalt zu vergleichen. Die Ausgaben für die Entwicklungszusammenarbeit speisen sich dabei allerdings nicht nur aus dem Topf Bundeshaushalt, sondern zum Beispiel auch aus Mitteln der Bundesländer oder Kommunen. In der folgenden Tabelle ist aufgelistet, wie viel Geld insgesamt im deutschen Bundeshaushalt zur Verfügung steht.