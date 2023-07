Unterwegs mit der Polizei: Waffenverbot am Hauptbahnhof Nürnberg

Das Image des Nürnberger Hauptbahnhofs war schon mal besser. Im Februar ging er sogar durch die Schlagzeilen, als einer der drei gefährlichsten Bahnhöfe Deutschlands. Auffällig ist vor allem die Zunahme an Gewaltstraftaten – 30 Prozent mehr waren es im vergangenen Jahr. Nun hat die Bundespolizei die Reißleine gezogen.

Ein Wochenende lang – von Freitag bis Montag – galt von jeweils 20.00 Uhr bis 6.00 Uhr war das Mitführen von gefährlichen Werkzeugen, Schusswaffen, Schreckschusswaffen, Hieb-, Stoß- und Stichwaffen sowie Messern aller Art verboten. Das galt auch für alles, was zu einer Waffe umfunktioniert werden könnte.

Bundespolizei rückt in großer Zahl an

Um das zu kontrollieren, hat Bundespolizei Kräfte aus ganz Deutschland nach Nürnberg geholt. In Trupps von mindestens sechs Beamten sind sie im Nürnberger Hauptbahnhof unterwegs. Positioniert sind die Polizisten als mobile und stationäre Einheiten an allen Ausgängen. Es soll engmaschig kontrolliert werden.

Die erste Kontrolle trifft ein deutlich alkoholisiertes Pärchen am Hauteingang. Neben einer Leibesvisitation steht die Durchsuchung der Handtasche und eines Rucksacks an. Die Personalien werden festgestellt.

Durchsuchungen unter lautstarken Protesten

Nun wird auch klar, warum die Beamten immer in größeren Gruppen kontrollieren. Augenblicklich finden sich Passanten ein, die teils lautstark gegen die Durchsuchung protestieren, fragen, ob die Beamten dies überhaupt dürfen, den Anlass der Kontrolle erklärt haben wollen.

Um die kontrollierenden Polizisten vor den teils aggressiven und teils einfach nur neugierigen Passanten zu schützen, stehen sie Rücken an Rücken. Gefährliche Gegenstände wurden bei dem betrunkenen Paar aber nicht gefunden.

Versteckte Messer gefunden

Ein junger Mann gerät an einem der Zugänge zu den Bahnsteigen in eine Kontrolle der Bundespolizei. Bei ihm finden sie ein sogenanntes Karambit, ein klauenartig geschwungenes Messer mit feststehender Klinge. In Deutschland ist der Besitz des Messers erlaubt, das Mitführen aber nicht.

Der junge Mann wird in ein stillgelegtes Bahnbüro abgeführt. Dort hat die Bundespolizei ihre Bearbeitungsstraße eingerichtet – ein mobiles Büro, für eine schnellere Bearbeitung der Fälle. Weil das Messer ein verbotener Gegenstand nach dem Waffengesetz ist, fänden jetzt strafprozessuale oder Maßnahmen nach dem Ordnungswidrigkeitenrecht statt, erklärt Anna Markl, Sprecherin des Bundespolizeiinspektion Nürnberg. Kurz: Das Karambit wird einbehalten, gegen den Mann wird ermittelt. Und es könnte ein Zwangsgeld fällig werden: Je nach Vorbelastung des Deliquenten drohen bis zu 25.000 Euro Strafe.

Alltagsgegenstände sind potenziell gefährlich

Eine Gruppe Männer wird auch mit einer mobilen Sonde durchsucht. Sie piept laut, wenn ein metallischer Gegenstand in der Kleidung oder am Körper versteckt ist. Bei einem jungen Mann wird es sehr laut: Er hat ein großes Taschenmesser und einen Nagelzwicker bei sich. Beides, so Markl, könnte als Waffe eingesetzt werden. Und viele bedächten nicht, dass so ein Taschenmesser auch gegen die Menschen gerichtet werden könnte, die solche Gegenstände mit sich führten, erklärt sie.

Grundsätzlich wolle die Bundespolizei die Menschen gerade am Bahnhof dafür sensibilisieren, dass auch Alltagsgegenstände in Konfliktsituationen gefährlich werden können. Das Taschenmesser und den Nagelzwicker bekommt der junge Mann in dieser Woche wieder zurück. Post gibt es trotzdem: eine schriftliche Ermahnung, weil er gegen das geltende Verbot am Hauptbahnhof Nürnberg verstoßen hat.

Schwierige Ausgangslage

Florian Paul, der stellvertretende Leiter der Bundespolizeiinspektion Nürnberg, nimmt die Entwicklung am Hauptbahnhof sehr ernst. Im Gespräch mit dem BR erklärt er, die Kriminalität sei hier sehr sichtbar, deswegen müsse die Bundespolizei auch deutlich sichtbar sein. Die Zunahme von Straftaten und die steigende Zahl an Waffen, die dabei eingesetzt werden, finde er mehr als schwierig.

Die Mischung aus verschiedenen Faktoren begünstigten Pauls Einschätzung nach die Zunahme an Straftaten: Durch die langen Öffnungszeiten der Geschäfte gäbe es grundsätzlich mehr Menschen, die sich am Hauptbahnhof aufhalten. Dazu kämen viele Clubbesucher in und um den Bahnhof herum teils zum Vorglühen hierher.

Wenn dann noch Waffen ins Spiel kommen, könnte eine Situation schnell eskalieren. Das Verbotswochenende und die Ergebnisse der durchgeführten Kontrollen würden im Nachgang ausgewertet, so der stellvertretende Leiter der Bundespolizeiinspektion Nürnberg. Entsprechend werde die Einsatztaktik am Nürnberger Hauptbahnhof künftig angepasst.