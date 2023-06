Endspurt für das große Fest: Tag der Franken in Bad Windsheim

Trickfilme schneiden, Butter machen, alte Kinderspiele entdecken – fast 70 Mitmachaktionen bieten viel Abwechslung auch für kleine Besucher am Tag der Franken im Fränkischen Freilandmuseum Bad Windsheim am Sonntag. In diesem Jahr geht es thematisch um Jung sein und Jugend, egal ob auf dem Land oder in einer fränkischen Stadt. “Wir wollen das Motto 'Jung in Franken' weit spannen und ältere Menschen an ihre Jugend erinnern“ – so die stellvertretende Bezirksheimatpflegerin Julia Krieger.

"Weißt du noch?" – Ausstellung jugendlicher Erinnerungen

Impulse soll dabei die Ausstellung “Weißt Du noch?“ setzen. Im Vorfeld waren Menschen aus Mittelfranken aufgerufen, Erinnerungen an ihre Kindheit und Jugend mitzuteilen. Das Ergebnis waren viele Texte und Fotos, wie alte Schulbilder. In der Ausstellung werden auch am Tag der Franken Erinnerungen an die gute oder auch weniger gute alte Zeit gesammelt.

Festakt und buntes Programm

Los geht es am 2. Juli um 9.00 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst. Um 10 Uhr beginnt der öffentliche Festakt mit Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Museumsdorfplatz. Auf der Hauptbühne präsentieren sich unter anderem David Saam und seine Band "Boxgalopp" mit ihrem Kinderprogramm "Hobbadihöh". Das 45 Hektar große Museumsgelände wird bespielt, der Eintritt ist frei. Der Besuch in Bad Windsheim lohnt sich gleich doppelt. Im Stadtgebiet wird auch noch das Kiliani-Altstadtfest gefeiert.

Termin mit Geschichte

Der Termin ist historisch begründet: Am 2. Juli 1500 wurde auf dem Reichstag von Augsburg das Heilige Römische Reich Deutscher Nation in zunächst sechs, später zehn Kreise eingeteilt. Einer davon war der "Fränkische Reichskreis". Seit 2006 wird der "Tag der Franken" auf Beschluss des Bayerischen Landtags jeweils am ersten Sonntag im Juli wechselnd in den drei Bezirken Unter-, Mittel-, und Oberfranken gefeiert. Im Jahr 2009 war das Fränkische Freilandmuseum schon einmal Gastgeber für den Traditionstag. Im vergangenen Jahr wurde der Tag der Franken im unterfränkischen Aschaffenburg gefeiert.

Der Tag der Franken im BR

Der Bayerische Rundfunk widmet dem Tag der Franken zahlreiche Sendungen in seinem Programm. So wird um 14 Uhr in einer Dokumentation "Das Badhaus aus Wendelstein" bei seinem Transport in das Freilandmuseum Bad Windsheim begleitet. Die Frankenschau bildet um 17.45 Uhr Stadt und Landkreis facettenreich ab. Und am Abend werden ab 20.15 Uhr die drei Teile von “1806 – Die Nürnberg Saga“ ausgestrahlt.

Der Tag der Franken selbst geht übrigens unter anderem auf einen Redebeitrag in der BR-Sendung "Jetzt red i" aus dem Jahr 2005 zurück: Damals hatte sich der Oberfranke Werner Bächer aus Selbitz zu Wort gemeldet: "Ich wünsche mir einen Tag der Franken. Dieser Tag der Franken soll ein Fest, ein Jahrestag der Franken und ein Schaufenster für die Vereine und das Handwerk werden", sagte er in der Sendung. Parallel hatte Werner Bächer eine Petition im Bayerischen Landtag eingereicht, der schließlich am 18. Mai 2006 beschloss, den Tag der Franken als jährliches Landesfest zu etablieren. Das soll die vielgestaltige Geschichte Frankens deutlich machen und das Bewusstsein für die Entwicklungskraft und das Innovationspotenzial Frankens stärken.