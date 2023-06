Waffenverbot am Nürnberger Hauptbahnhof übers Wochenende

Die Bundespolizei hat im ersten Quartal 2023 einen Anstieg von über 30 Prozent bei den Gewalttaten –insgesamt 16 Delikte – mit gefährlichen Gegenständen am Nürnberger Hauptbahnhof festgestellt. Auch schon im vergangenen Jahr hatte Nürnberg deutschlandweit einen unrühmlichen dritten Platz in der Gewaltstatistik der Bahnhöfe eingenommen. An diesem Wochenende soll mit dem Verbot gefährlicher Gegenstände in den öffentlich erreichbaren Gebäudeteilen des Nürnberger Hauptbahnhofs ein Zeichen gesetzt werden.

Keine Messer, Waffen oder Pfeffersprays

Damit dürfen von diesem Freitag 20.00 Uhr bis Montag 06.00 Uhr laut Allgemeinverfügung keine Schuss-, Hieb- und Stoßwaffen, Messer oder gefährliche Werkzeuge mitgeführt werden. Verboten sind beispielsweise auch Pfeffersprays, Scheren oder Pfeil und Bogen sowie Baseballschläger. Wer solche Gegenstände zur Ausübung einer Sportart mitnehmen will, muss einen entsprechenden Nachweis mit sich führen, hieß es. Die Polizei wird die Einhaltung des Verbots überwachen und kann bei Verstößen ein Zwangsgeld verhängen sowie die Gegenstände sicherstellen.

Ausgenommen ist der Einsatz bei der Berufsausübung

Ausgenommen von dem Verbot sind unter anderem Polizei, Bundeswehr und Rettungskräfte sowie Handwerker, die einen der Gegenstände für einen konkreten Auftrag benötigen oder Gastronomietreibende, die Messer benutzen dürfen. Eine solche Allgemeinverfügung ist laut Bundespolizei auch schon an anderen Orten verhängt worden, beispielsweise in Berlin.

Verfügung kein Regelfall sondern Ausnahme

Auf Anfrage des BR teilte ein Sprecher der Bundespolizei mit, dass 2018 auch in Nürnberg schon einmal solch ein Verbot zum Tragen gefährlicher Gegenstände verfügt wurde. Da eine Allgemeinverfügung ein Eingriff in die Freiheitsrechte ist, muss sie ein Genehmigungsverfahren durchlaufen und gut begründet sein. Es könne demnach auch nicht sein, dass so ein Verbot jedes Wochenende gelte.

In Nürnberg sei deshalb ein Wochenende gewählt worden, weil sich an diesen Tagen die Zahl der Delikte merklich erhöhten. Ob und wann in Nürnberg ähnliche Verbote folgen könnten, hänge von der Bewertung der Lage an diesem Wochenende ab.

Bundespolizei: Waffen bieten "trügerische Sicherheit"

Grundsätzlich heißt es in dem Schreiben der Bundespolizei, bieten auch Waffen, die zur Selbstverteidigung dienen, nur eine "trügerische Sicherheit". Sie könnten zu einer Gewalteskalation beitragen, auch weil "Privatpersonen, die Waffen tragen, oft deeskalierende Techniken und Kommunikationsstrategien, die zu einer Beruhigung der Situation beitragen könnten, vernachlässigen". Außerdem erschwerten Waffen der Polizei die Ermittlungen, wer bei einer Auseinandersetzung Täter und wer Opfer ist.

Polizei empfiehlt "Schrillalarm" für die persönliche Sicherheit

Die Bundespolizei empfiehlt daher, zum Eigenschutz einen sogenannten Schrillalarm bei sich zu tragen. Schrillalarme, auch Taschenalarme haben die Größe eines Schlüsselanhängers und passen ohne Probleme in Hosen- oder Kleidertaschen. Der Alarm macht Personen im Umfeld auf ein Geschehen aufmerksam und könnte potenzielle Täter von einer Tat abhalten.

Weitere Tipps zur Vermeidung von Waffen und zur Deeskalation, hat die Bundespolizei auf der Webseite Bundespolizei - Sicher ohne Waffen gesammelt.

Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit

Aufgrund der deutlich gestiegenen Delikt-Zahlen an dem Nürnberger Verkehrsknotenpunkt, hatte die Stadt gemeinsam mit der Bundes- und Landespolizei unterschiedliche Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit am und um den Nürnberger Hauptbahnhof vereinbart. Zu den Maßnahmen zählt auch eine erhöhte Polizeipräsenz.