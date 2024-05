Universität Regensburg bekommt Neubau für moderne Immuntherapie

An der Regensburger Universität entsteht ein neues Zentrum für Immuntherapie. Das teilten heute Landtagsabgeordnete verschiedener Parteien mit, nachdem der Haushaltsausschuss des Bayerischen Landtags das über 80 Millionen teure Projekt freigegeben hat.

Neubau soll auf Gelände der Uniklinik gebaut werden

Der Neubau des Zentrums mit dem Namen "Center for Immunomedicine in Transplantation and Oncology" (CITO) soll auf dem Gelände der Uniklinik entstehen. In direkter Nähe befindet sich bereits das "Regensburger Centrum für Interventionelle Immunologie" (RCI) und die Fraunhofer-Arbeitsgruppe ITEM, mit denen das Zentrum eng zusammenarbeiten wird.

Forschung zu Therapieverfahren gegen Krebs

Zur Behandlung von oft schwer behandelbaren Krankheiten nutzen Immuntherapieverfahren Funktionen des menschlichen Immunsystems. Am CITO soll an neuen Diagnostik- und Therapieverfahren für die Krebs- und Transplantationsmedizin geforscht werden.

Bau soll 2025 beginnen und kostet 84,4 Millionen Euro

Im kommenden Jahr soll mit dem Bau begonnen werden. Insgesamt betragen die Kosten des Projekts 84,4 Millionen Euro. 22,7 Millionen Euro investiert der Bund, über 60 Millionen investiert der Freistaat. Zusätzlich gab der Haushaltsausschuss des Landtags 72,6 Millionen Euro für anstehende Sanierungs- und Ertüchtigungsarbeiten am Uniklinikum Regensburg frei.