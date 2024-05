6.800 Jahre alter Steinzeitmensch in Niederbayern entdeckt

Im niederbayerischen Landkreis Dingolfing-Landau ist ein Skelett aus der Jungsteinzeit entdeckt worden. Es gehört zu einem Mann, der vor rund 6.800 Jahren gelebt hat, rund 1.500 Jahre früher als der weltberühmte "Ötzi" aus Südtirol.

Das Skelett des Steinzeitmenschen wurde am Dienstagabend bei einer Pressekonferenz in Exing bei Landau vorgestellt. Sein Fundort liegt direkt neben einer viel befahrenen Straße im niederbayerischen Vilstal. Entdeckt wurde der "Exinger" bei Arbeiten in einem Baugebiet, Archäologen sicherten daraufhin das Skelett. Die Experten erhoffen sich aus dem Fund mit zahlreichen Grabbeigaben neue Erkenntnisse über das Leben in der Jungsteinzeit.

Mit Feuerstein und Eberzahn

Besonders spannend, so der Archäologe und Jungsteinzeit-Experte Florian Eibl im BR-Interview, ist der Inhalt eines kleinen Täschchens im Grab, "in dem möglicherweise ein Farbstein sowie Pyrit und Feuerstein als Feuerzeug enthalten waren. Der Taschenbesatz bestand aus einem gespaltenen Eberzahn - in dieser Zeit ein Rangabzeichen."