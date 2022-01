Krebshilfe fördert Regensburger Forschung an Immuntherapie

Immuntherapien sind eine große Hoffnung beim Kampf gegen Krebs. Gerade bei Erkrankungen des Blutes oder bei Lymphdrüsenkrebs sei die Wirksamkeit beeindruckend, erklärt Professor Hendrik Poeck, geschäftsführender Oberarzt der Klinik und Poliklinik für Innere Medizin III des Universitätsklinikums Regensburg. "Jedoch sprechen bislang nicht alle Patienten auf diese Therapie an, und auch bei Gewebetumoren greift sie bislang nicht optimal." Sein Forschungsprojekt wird von der Deutschen Krebshilfe jetzt mit 1,5 Millionen Euro gefördert.

Veränderte Zellen docken an Tumorzellen an

Poeck arbeitet mit gentechnisch veränderten T-Zellen - weißen Blutzellen, die der Immunabwehr dienen. Sie werden aus dem Blut der Patienten gefiltert, erhalten synthetische Antigenrezeptoren und können so - zurück im Patienten - an die Tumorzellen andocken und diese zum Absterben bringen.

Botenstoffe aus dem Darm sollen helfen

Die Wirkung dieser veränderten Zellen will Poeck nun weiter verbessern. Sein Forschungsansatz ist, sich Botenstoffe von Mikroorganismen aus der Darmflora zunutze zu machen, die die Aktivität des Immunsystems beeinflussen. Diese Botenstoffe, so genannte Metabolite, können das Wachstum bösartiger Krebszellen hemmen. Wie genau, darüber sei das Wissen noch unzureichend, so der Spezialist für Akute Leukämien, Stammzelltransplantation und Tumorimmunologie.

Mehr Wissen über Wirkung gewinnen

Poeck will nun erforschen, wie solche Metabolite aus dem Darm die Funktion der veränderten T-Zellen beeinflussen und welche zelleigenen Signalwege für die Effekte verantwortlich sind, die Forscher beobachten. Zum Beispiel weiß man inzwischen auch, dass Antibiotika die Wirksamkeit dieser Therapie herabsetzen kann.