Unfall: Autobahn A6 bei Ansbach komplett gesperrt

Nach einem Lkw-Unfall auf der A6 auf Höhe der Anschlussstelle Ansbach ist die Autobahn am frühen Freitagmorgen in Richtung Heilbronn voll gesperrt worden. Wie die Polizei mitteilt, hat ein Lkw im Baustellenbereich die Leitplanke durchbrochen und steht nun quer über alle vier Fahrspuren. Verletzt wurde niemand.

Autobahn A6 in Richtung Heilbronn komplett gesperrt

Für die Bergungsarbeiten ist die Autobahn in Richtung Heilbronn voll gesperrt, in Richtung Nürnberg wird der Verkehr auf dem Standstreifen vorbeigeleitet. In Fahrtrichtung Süden wird der Verkehr an der Anschlussstelle Lichtenau von der Autobahn abgeleitet. Wie lange die Bergung des Lkw dauern wird, ist laut Polizei noch nicht abzusehen.