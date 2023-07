Unfälle bei Michelau: Gegen Baum und in den Gegenverkehr

In Oberfranken haben im Kreis Lichtenfels am Freitag zwei Frauen Unfälle verursacht. Eine 35-Jährige hatte offenbar zu viel Alkohol getrunken und war in den Gegenverkehr geraten. Eine 18-Jährige dagegen hatte ohne die Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren.

Motorblock aus Auto gerissen - junge Frau bei Unfall schwer verletzt

Zwischen Michelau im Landkreis Lichtenfels und Lichtenfels ist am späten Freitagnachmittag eine 18 Jahre alte Frau bei einem Unfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war die Frau kurz nach 16.30 Uhr auf der Kreisstraße von Michelau in Richtung Lichtenfels unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und gegen einen Baum prallte. Danach schleuderte ihr Fahrzeug über die Straße und krachte nach rund 50 Metern seitlich gegen einen weiteren Baum, heißt es.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde unter anderem der Motorblock aus dem Kleinwagen gerissen. Die 18-jährige Fahrerin erlitt bei dem Unfall schwere, aber keine lebensbedrohlichen Verletzungen. Nachdem die Feuerwehr sie aus dem Wrack befreit hatte, kam die Frau mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus. Ein von der Staatsanwaltschaft Coburg beauftragter Sachverständiger unterstützt die Lichtenfelser Polizei bei der Klärung der Unfallursache.

Mit 4,52 Promille gerät 35-Jährige in den Gegenverkehr

Wenige Stunden später, am Freitagabend, hat eine 35 Jahre alte Frau in Michelau im Vollrausch einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilte, war sie in den Gegenverkehr geraten, dort kollidierte ihr Fahrzeug mit einem entgegenkommenden Pkw. An beiden Autos entstand Totalschaden in Höhe von insgesamt 15.300 Euro. Ein bei der Unfallverursacherin durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 4,52 Promille. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. Die Fahrzeugführerin erwartet nun eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.