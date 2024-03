Umstrittene Stromtrasse Südostlink: Tiefbauarbeiten beginnen

Nach jahrelangen Planungen und Protesten starten am Montag im Landkreis Hof bayernweit die ersten Tiefbauarbeiten für die Kabelgräben der umstrittenen Gleichstrom-Erdkabelleitung Südostlink. Netzbetreiber Tennet teilte den Beginn der Erdarbeiten am Freitag mit. Die unterirdisch verlegten Kabel sollen ab dem Jahr 2027 Strom aus vornehmlich erneuerbarer Energie aus Nordostdeutschland in den bayerischen Süden transportieren.

Von Feilitzsch bis nach Landshut

Das Dorf Münchenreuth, einem Ortsteil von Feilitzsch im Landkreis Hof, ist auf bayerischem Boden der Startpunkt für die Erdkabel, die quer durch Oberfranken, die Oberpfalz und Niederbayern bis zum Netzverknüpfungspunkt "Isar" nahe Landshut führen sollen. Der Südostlink wird eine Gesamtlänge von rund 540 Kilometern erreichen. Davon werden durch Bayern 270 Kilometer verlaufen. Startpunkt des Südostlinks ist Wolmirstedt bei Magdeburg in Sachsen-Anhalt. Insgesamt investiere Tennet in den bayerischen Teil der Stromtrasse rund fünf Milliarden Euro, erklärte ein Sprecher auf Anfrage von BR24.

In Niederbayern haben die Arbeiten am geplanten Umspannwerk bei Landshut bereits Ende 2023 mit dem Bau des sogenannten Konverters begonnen. Dieses Funktionsgebäude verwandelt Wechselstrom in Gleichstrom und umgekehrt und speist den Strom ins Netz ein.

Genehmigung fehlt noch

Am heutigen Montag beginnen in Münchenreuth die vorbereitenden Arbeiten für den Abschnitt "C1" bis Marktredwitz. Das heißt, es werden Zufahrtswege für die Baufahrzeuge angelegt, eine Bodenaufbereitungsanlage errichtet und der Boden gelockert, um die Kabelgräben auszuheben. In diese Gräben werden dann Leerrohre für die Stromkabel verlegt. Mit der endgültigen Genehmigung für den Abschnitt C1, dem Planfeststellungsbeschluss, rechnet der Übertragungsnetzbetreiber Tennet im Sommer.

Gemeinde Trogen bangt um Trinkwasserqualität

Dass der Bau schon jetzt beginnen kann, hat Tennet der Bundesnetzagentur zu verdanken: Sie hat den vorzeitigen Start genehmigt. Die betroffenen Grundstückseigentümer und Pächter hätten den Arbeiten zugestimmt, so Tennet. Trotzdem beschäftigt der Südostlink noch in dieser Woche das oberste deutsche Verwaltungsgericht: Die Gemeinde Trogen im Landkreis Hof sowie ein Landwirt haben gegen den Verlauf der Stromtrasse geklagt. Sie befürchten zum Beispiel negative Auswirkungen auf die Trinkwasserversorgung der Gemeinde. Am Mittwoch stehen die beiden Klagen am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig auf der Tagesordnung.

Der Südostlink ist die geplante Gleichstrom-Erdkabelleitung zwischen den Netzverknüpfungspunkten Wolmirstedt in Sachsen-Anhalt mit dem Netzverknüpfungspunkt "Isar" nahe Landshut in Bayern.

Trassengegner geben nicht auf

Die Gegner der Stromtrasse "Südostlink" geben dennoch nicht auf. Der Bau der 540 Kilometer langen unterirdischen Leitung von Sachsen-Anhalt in den Raum Landshut werde garantiert den Kostenplan sprengen, hatte die Sprecherin der Trassengegner, Dörte Hamann, im Dezember erklärt. Der Bau werde demnach viel länger dauern als geplant. Hamann spricht von einem "Milliardengrab".

Dennoch seien Klagen aktuell nicht erfolgversprechend. Anfang des Jahres scheiterte eine Bürgerinitiative mit einer Klage vor dem Bundesverwaltungsgericht. Man empfehle den Gegnern vor Ort daher eher zu protestieren. Grundstückseigner könnten zum Beispiel Betretungsverbote für Tennet-Beschäftigte aussprechen.