"Sie haben keine Pickel": Wirbel um "Clean Girl"-Look

Was ein "Clean Girl" eigentlich ist und welche Hautpflegeartikel sich für diesen Look empfehlen, darüber informieren zahlreiche Videos auf Youtube. Make-up ist für diese Ästhetik kaum erforderlich, vielmehr hochwertige Feuchtigkeitscremes, gesunde Ernährung, etwas Yoga und ein "Kleiderschrank mit beigen und minimalistischen Klamotten", wie einschlägigen Texten über den jetzt schon ein paar Jahre anhaltenden "TikTok-Trend" zu entnehmen ist: "Sie haben keine Pickel."

Abgrenzung von "Y2K"-Mode

Das ist also das genaue Gegenteil vom "Heroin Chic" der neunziger Jahre, als auf den Laufstegen Blässe, Androgynität und schwarze Augenringe angesagt waren. Auch ganz was anderes als die farbenfrohe Punk-Optik von Vivienne Westwood (1941 - 2022) und der überladene, grelle Style der Mode-Maximalisten Thierry Mugler und Jean-Paul Gaultier. Vor allem aber grenzen sich "Clean Girls" von der "Y2K-Mode" ab, also den Looks der Nuller- und Zehner-Jahre, die zwar bequem, aber auch "futuristisch oder nostalgisch" gewesen seien, während jetzt edle, zeitlose Lässigkeit angesagt sei.

Womöglich scheut der Zeitgeist seit der Corona-Pandemie opulente, aufwändige Statements, schließlich setzten sich im Home-Office endgültig die Jogginghosen durch, die Karl Lagerfeld bekanntlich verabscheute.

"Man liebt das Bad, aber nicht Parfüms"

Frauenzeitschriften geben mittlerweile Tipps für Parfüms, die nach "frisch gewaschener Wäsche duften", die Sehnsucht nach Reinheit in jeder Form scheint also nach den erzwungenen Erfahrungen mit Desinfektionsmitteln und Masken besonders groß geworden zu sein. Der französische Star-Parfümeur Serge Lutens attestierte den nördlichen Ländern allerdings schon vor zehn Jahren einen besonderen Hang zur Sauberkeit und eine Abneigung gegen süßliche, orientalische Duftnoten: "Man liebt das Wasser, das Bad, aber nicht Parfüms."

Clean Girls geben sich feministisch und zeigen sich begeistert, dass Frauen sich nicht mehr "hinter schichtweise Make-up verstecken" müssten, schränken jedoch ein: "Aber gleichzeitig hat einfach nicht jede Frau feine, ebenmäßige Haut, die quasi keine Unreinheiten zum Abdecken hat. Der Look ist also nur bedingt für jede was."

"Basic und monoton"

Dieser Ansicht ist offenbar auch Influencerin, Popkultur-Preisträgerin und Netzvideo-Macherin Kayla Shyx, die mit dem umstrittenen YouTube-Video "Was wirklich bei Rammstein Afterpartys passiert" Schlagzeilen machte. Jetzt sorgte die Künstlerin mit einem TikTok-Video für Aufsehen, in dem sie darstellte, "Wie Clean Girls unser Leben zerstören". Überprüfen lässt sich ihre Argumentation aktuell nicht, das Video ging nach kurzer Zeit offline.

Nebenbei soll Shyx die Musik von Superstar Taylor Swift Medienberichten zufolge als Inbegriff der "Clean-Girl-Ästhetik" und "langweilig" bezeichnet haben. Frauen werde signalisiert, sie sollten "basic und monoton" sein, statt "aus der Masse herauszustechen".