Überfall auf Passauer Tankstelle: Tatverdächtiger in Haft

Die Polizei in Passau hat gestern einen 18-Jährigen festgenommen. Wie das Polizeipräsidium Niederbayern mitteilt, steht der junge Mann im Verdacht, Mitte August eine Tankstelle in Passau überfallen zu haben. Anschließend war der junge Mann mit mehreren hundert Euro Bargeld geflüchtet.

Tatverdächtiger ohne Wohnsitz in Deutschland

Videoaufnahmen zeigen ihn bei seiner Flucht. So konnte der Tatverdächtige identifiziert werden. Der 18-Jährige hat laut Polizei keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Die Staatsanwaltschaft Passau beantragte Haftbefehl. Polizeibeamte nahmen den jungen Mann am Donnerstagvormittag in der Wohnung eines Bekannten in Passau fest.

Weitere Überfälle gehen wohl nicht auf sein Konto

Der 18-Jährige wurde noch am selben Tag dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Passau vorgeführt und sitzt jetzt im Gefängnis.

Bereits im Februar und März hatte es zwei Überfälle auf eine weitere Tankstelle in Passau gegeben. Wie die Polizei bekanntgab, besteht aber kein Zusammenhang zum nun aufgeklärten Raubüberfall vom August. Für die zwei anderen Überfälle soll ein 22-Jähriger verantwortlich sein. Er sitzt ebenfalls in Haft.