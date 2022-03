Passauer Tankstelle zum zweiten Mal in kürzester Zeit überfallen

Erneut ist die Agip-Tankstelle in der Neuburger Straße in Passau überfallen worden. Ein unbekannter Mann bedrohte das Tankstellenpersonal am Mittwochmorgen um 5.50 Uhr mit einem Messer und erbeutete Geld. Wie viel, möchte die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Die Fahndung läuft.

Überfall auf Tankstelle: Selber Täter wie im Februar

Es war bereits der zweite Überfall binnen weniger Wochen. Ende Februar hatte der Täter eine Tankstellenmitarbeiterin mit einer Pistole bedroht, mehrere hundert Euro erbeutet und war geflüchtet. Die Fahndung blieb ohne Erfolg. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich in beiden Fällen um den selben Täter handelt. Dafür gebe es Indizien, sagt ein Polizeisprecher.