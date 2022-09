Faktenfuchs: BA.1-Impfstoff wurde nicht nur an Mäusen getestet

Reinhold Förster vom Institut für Immunologie der Medizinischen Hochschule Hannover sagte im Gespräch mit dem BR, für eine Zulassung des BA.1-Impfstoffs seien die Daten, die der EMA präsentiert wurden, "soweit überzeugend", dass man mit einer Zulassung rechnen könne.

Für eine Zulassung des anderen Impfstoffes gegen die Omikron-Subvarianten BA.4 und BA.5 gebe es in Europa jedoch "noch viel zu wenig Daten". Diese stützten sich - soweit er informiert sei - auf präklinische Untersuchungen an Mäusen.

Experten diskutieren über das richtige Vorgehen

Das Vorgehen in den USA, nach Tests an acht Mäusen die Notzulassung zu erteilen, wird auch auf dem Nachrichten-Portal des renommierten Wissenschafts-Journals Science kritisch erörtert. Denn die Entscheidung erfährt auch in den USA einerseits Kritik, wird andererseits aber auch von Experten verteidigt. So auch vom Impfstoff-Experten Leif Erik Sander von der Berliner Charité, der in dem Science-Bericht zitiert wird.

Sander bringt darin zwei Argumente vor - eines, das sich direkt auf den Impfstoff bezieht, und ein ethisches. Die Veränderungen der mRNA für die Booster in den USA seien gering, sagt Sander. Und: So schnell wie möglich angepasste Impfungen bereitzustellen, sei eine Frage der Ethik. "Wir müssen den Menschen ermöglichen, sich vor einem Virus zu schützen, das wir nicht vollständig kontrollieren können", wird Sander in Science zitiert.

Auch Homburg verlinkt diesen Artikel in einem seiner Tweets - geht aber nicht darauf ein, dass es dabei um die USA und nicht um die Impfstoffe in Deutschland und Europa geht.