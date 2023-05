Windkraftausbau: Bayerische Bürgermeister appellieren an Söder

Vorbild Wildpoldsried: Neun Windräder, schon seit 20 Jahren

Zehn Bürgermeisterinnen und Bürgermeister haben den Appell initiiert. Eine von ihnen ist Renate Deniffel (CSU), die Bürgermeisterin der Gemeinde Wildpoldsried im Allgäu, einem selbsternannten Bio-Energiedorf. Seit bereits 20 Jahren hat die Gemeinde neun Windkraftanlagen, produziert ein Vielfaches des selbst benötigten Stromes selbst. "Was wir in Wildpoldsried können, das können die anderen auch", sagt sie.

Deniffel engagiert sich als Initiatorin des Bürgermeisterappells: "Jetzt müssen wir aktiv werden, spätestens seit dem Ukraine-Krieg und den steigenden Energiepreisen ist jedem klar, wie wichtig dieses Thema ist", erklärt sie. Und: "Bayern hat das Potential, es selbst zu tun", die Energiewende also selbst voranzutreiben und wie vorgesehen bis 2040 klimaneutral zu werden.

Seit Jahren einer der Hauptkritikpunkte ist die kürzlich abgeschwächte 10-H-Regel, die besagt, dass Windränder das Zehnfache ihrer Höhe als Abstand zu Wohngebäuden wahren müssen. "Mir wäre es lieber gewesen, die 10-H-Regel wäre nicht nur gelockert, sondern abgeschafft worden", sagt Deniffel.

Deniffel: Es braucht "Gestaltungswillen – und Mut"

Woran es sonst noch hakt? "Vor allem an den langwierigen Genehmigungsverfahren, die sind noch dazu wahnsinnig komplex", sagt die Bürgermeisterin. Es brauche "Vereinfachung, aber auch Gestaltungswillen – und Mut". Soll heißen, die Gemeinden sollten laut Deniffel die Möglichkeiten nutzen, die sie haben. So könnten auch die Abstandsregeln durch gemeindeinterne Beschlüsse zur Flächennutzung außer Kraft gesetzt werden, erklärt Deniffel, die derzeit ein neues Windrad in Planung hat und zwei ältere "repowern" möchte. "Bei der neuen Höhe von 260 Metern pro Windrad sind wir ja sonst einmal durchs Dorf durch", erklärt sie.

Zudem müssen Gemeinden 1,8 Prozent ihrer Fläche freigeben - täten sie dies nicht für Energiewendeprojekte, so kämen die Gebiete eben anderen Vorhaben zu. "Man sollte nicht warten, bis es irgendwann einfacher wird", sagt die CSU-Bürgermeisterin. Als Kritik an Söder will sie ihren Appell jedenfalls nicht verstanden wissen: "Ich finde es sehr respektabel, was getan wird. Die richtigen Stellschrauben sind gesetzt", erklärt sie.