Bahnstreik in Bayern: Drei regionale Anbieter betroffen

Es ist nur eine Etappe im Tarikonflikt zwischen der Deutschen Bahn und der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG): Der für heute Abend bundesweit angesetzte Warnstreik wurde am Samstag nach einem Vergleich vor Gericht abgesagt, zumindest für den Bereich der DB AG. Privatbahnen werden dennoch bestreikt. Betroffen sind nach Angaben von EVG-Chef Martin Burkert zahlreiche nicht bundeseigene Bahnen – in Bayern haben die Arbeitsniederlegungen Auswirkungen auf drei regionale Anbieter.

BOB, Regiobahn und Meridian werden bestreikt

Konkret geht es um die Bayerische Oberlandbahn (BOB), die Bayerische Regiobahn (BRB) und den Meridian, wie die Gewerkschaft EVG am Sonntag mitteilte. Auch BRB und BOB äußerten sich entsprechend. "Für die Privatbahnen wie die BRB bedeutet, der Streikaufruf gilt weiterhin. Es kommt in allen BRB Netzen zu massiven Einschränkungen und Zugausfällen. Bitte informieren Sie sich daher weiterhin kurzfristig auf unserer Website und über die bekannten Auskunftsmedien, ob Ihre Zugverbindung fährt", heißt es beispielsweise auf der Website der BRB.

Den Bahnanbietern zufolge, die zu Transdev gehören, kann es wegen des Warnstreiks bereits am Sonntag ab 19.00 Uhr zu Behinderungen kommen. Die EVG hat von Sonntagabend 22.00 Uhr bis Dienstag 24.00 Uhr zum Warnstreik aufgerufen.

Die Deutsche Bahn warnte allerdings, dass es trotz der Absage auch bundesweit "in den nächsten Tagen zu Einschränkungen im Zugangebot im Fern- und Nahverkehr" kommen könne. Hintergrund sei die "Herausforderung, rund 50.000 Zugfahrten sowie die dazugehörigen Schicht- und Einsatzpläne wieder neu zu planen". Zudem müssten die Fahrplandaten in die Auskunftssysteme eingepflegt werden. "Das ist ein echter Kraftakt."

Vergleich vor Gericht verhindert bundesweiten Warnstreik

Bundesweit gibt es derzeit Verhandlungen über Tarifverträge bei Bahnunternehmen. Der auf 50 Stunden angesetzte Warnstreik bei der Deutschen Bahn war am Samstag abgewendet worden, nachdem Unternehmen und Gewerkschaft sich vor Gericht auf einen Vergleich geeinigt hatten.

Konkret ging es dabei um das Thema Mindestlohn. Hier einigten sich nun EVG und Bahn. Durch die Zusage der Bahn hatte die Richterin am Arbeitsgericht in Frankfurt laut EVG erkennen lassen, dass damit die Voraussetzung für weitere Verhandlungen bei der Deutschen Bahn erfüllt seien.

Mit Blick auf die Deutsche Bahn sagte EVG-Chef Burkert, man könne auf Basis des geschlossenen Vergleichs bereits in der kommenden Woche wieder verhandeln. Die Deutsche Bahn soll bis dahin nicht bestreikt werden. Burkert betonte aber, der Streik sei nur ausgesetzt: "Wir hoffen, wir brauchen das Instrument nicht mehr, um es deutlich zu sagen. Aber wir wissen natürlich nicht, wie die Verhandlungen laufen."

EVG und Bahn bei Entgelthöhe und Laufzeit noch weit auseinander

Die EVG will bei der Deutschen Bahn laut Burkert Stundenlöhne oberhalb des gesetzlichen Mindestlohns im Bereich von 13,20 Euro bis 13,50 Euro erreichen. Als weitere zentrale Forderungen an die Deutsche Bahn nannte Burkert die Angleichung der Einkommen in Ost- und Westdeutschland und eine "soziale Komponente" mit einem Lohnplus in Höhe von 650 Euro für alle Beschäftigten. Das werde "sicherlich einer der strittigen Punkte in den Verhandlungen", erklärte Burkert.

Die Deutsche Bahn hatte zuletzt einen steuer- und abgabenfreien Inflationsausgleich von insgesamt 2.850 Euro angeboten, der über mehrere Monate verteilt ausgezahlt werden soll. Ab März des kommenden Jahres könnte dann ein Lohnplus von insgesamt zehn Prozent für die unteren und mittleren sowie acht Prozent für die oberen Lohngruppen folgen - allerdings stufenweise. Die vorgeschlagene Laufzeit liegt bei 27 Monaten.