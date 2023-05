Wahl-Krimi in der Türkei: Was ist der Stand, wie geht es weiter?

Was sagen die Zahlen?

Bei den Präsidentschaftswahlen in der Türkei liegt Amtsinhaber Recep Tayyip Erdoğan vorn, muss sich aber wohl seinem Herausforderer Kemal Kılıçdaroğlu in einer Stichwahl stellen. Laut türkischen Medien erzielte Erdoğan nach bisheriger Hochrechnung am Montagmorgen knapp über 49 Prozent, Kılıçdaroğlu 45 Prozent. Noch sind aber nicht alle Stimmen ausgezählt - auch die Stimmen aus dem Ausland fehlen teilweise noch. Erforderlich für den Wahlsieg ist die absolute Mehrheit.

Wann ist die Stichwahl?

Die voraussichtliche Stichwahl findet am 28. Mai statt. Türkische Wähler im Ausland könnten zwischen dem 20. und 24. Mai abstimmen. In der Türkei gibt es keine Briefwahl. Das heißt: Wahlberechtigte müssen an ihrem Wohnort abstimmen. Schwierig ist dies vor allem für Menschen, die das Erdbebengebiet verlassen haben. Sie mussten sich vor der Wahl entweder neu in Wahllisten eintragen lassen oder an ihren alten Wohnort zurückkehren - das gilt dann ebenfalls für die Stichwahl. Auch Menschen, die in der Tourismusbranche an der Küste arbeiten, müssten erneut in ihre Heimatorte reisen - angesichts einer galoppierenden Inflation werden sich viele Menschen keine weitere Reise leisten können.