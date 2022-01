Trotz Corona: Oberammergauer König-Ludwig-Lauf findet statt

Mindestens 2G, vielleicht sogar 2G Plus soll für alle Teilnehmer gelten. Nur Geimpfte oder Genesene dürfen also auf die Loipe. Zudem spielt sich auch das Drumherum diesmal nicht im Ammergauer Haus, sondern draußen ab - von der Startnummernvergabe bis zur Siegerehrung. Die Organisatoren steht in engen Kontakt mit den Behörden.

König-Ludwig-Lauf: Noch ungeklärte Fragen

Unter anderem muss noch geklärt werden, wieviel Teilnehmer überhaupt an den Start gehen dürfen und ob Zuschauer an der Strecke erlaubt sind. Trotzdem ist Organisationschef Marc Schauberger glücklich, dass die Zeichen gut stehen, dass der traditionelle "Luggi-Lauf" in diesem Jahr möglich sein könnte, jedenfalls zum derzeitigen Zeitpunkt.

Kunstschnee in Oberammergau wird schon produziert

Das König-Ludwig-Lauf Team ist auf alles vorbereitet - auch auf Wetterkapriolen. Seit Tagen wird Kunstschnee produziert und bereits ausgebracht, um gewappnet zu sein, falls das Wetter Anfang Februar nicht mitspielt.