Trotz milder Temperaturen: Guter Langlauf am Alpenrand

Gut, dass es soviel geschneit hat vor den Weihnachtsferien – mancherorts lag schon bis zu ein halber Meter Schnee. Dementsprechend gut konnten schon viele Loipen präpariert werden. Regenfälle und Tauwetter haben die Schneedecke zwar komprimiert, aber vielerorts geht es noch nach wie vor gut.

Karwendel, Tegernsee, Ammergauer Alpen

In der Alpenwelt Karwendel sind rund 50 Kilometer Loipen gespurt, etwa in Krün, Wallgau oder Klais und Kaltenbrunn. In Bayrischzell im Nordic Aktiv Zentrum sind es rund 25 Kilometer. Am Tegernsee geht es in Klamm und Wildbad-Kreuth – rund 20 Kilometer sind hier präpariert. In Lenggries geht es noch auf 7 Kilometern von Wegscheid aus. Auch in Sachrang geht es noch auf rund 8 Kilometern. In den Ammergauer Alpen sind die Loipen im Graswangtal und Ettal noch bedingt befahrbar. Gut geht es noch in Ruhpolding auf der 3-Seen Loipe. Hier sind über 20 Kilometer gespurt.

Langlauf-Loipen bleiben nur im Schatten erhalten

Vor allem in den Morgenstunden sind die Loipen sehr rutschig und vereist, da durch die milden Temperaturen der Schnee taut und in der Nacht anfriert. Ideale Zeit für eine Langlauftour, egal ob in klassischer oder Skating Technik, ist der späte Vormittag. Da jedoch keine neuen Schneefälle in Sicht sind und auch die Temperaturen weiter ansteigen, werden nur die Loipen in schattigen Bereichen die nächsten Tage überdauern.