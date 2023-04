Ukraine-Ticker: Macron sucht "größere Rolle" Chinas für Frieden

06.39 Uhr: Selenskyj kündigt gemeinsame Waffenproduktion mit Polen an

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Einrichtung gemeinsamer Produktionsstätten für Waffen und Munition mit Polen angekündigt. Die beiden Länder hätten auch eine Vereinbarung für ein neues Verteidigungspaket zur Lieferung polnischer Waffen unterzeichnet, sagte er bei seinem Staatsbesuch in der polnischen Hauptstadt Warschau am Mittwoch. Zudem kündigte Selenskyj bei der Pressekonferenz mit Präsident Andrzej Duda an, polnische Unternehmen, die sich nach dem Krieg in seinem Land beim Wiederaufbau einbringen wollten, würden herzlich willkommen geheißen.

06.09 Uhr: Russische Kinderrechtsbeauftragte sorgt in UN-Sitzung für Eklat

Bei einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats zur Ukraine haben Vertreter mehrerer Länder am Mittwoch den Saal verlassen, als die mit einem internationalen Haftbefehl gesuchte russische Kinderrechtsbeauftragte Maria Lwowa-Belowa per Video zugeschaltet wurde. Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) hatte wegen der Verschleppung der Kinder Mitte März Haftbefehle gegen Russlands Präsident Wladimir Putin und Lwowa-Belowa erlassen. Lwowa-Belowa sagte am Mittwoch, die Kinder seien zu ihrer eigenen Sicherheit nach Russland gebracht worden. Moskau arbeite mit internationalen Organisationen zusammen, um sie wieder ihren Familien zurückzugeben. Die sitzung am Mittwoch war von Russland angesetzt worden.

05.51 Uhr: Biden und Trudeau fordern Freilassung von US-Journalisten Gershkovich

Der kanadische Ministerpräsident Justin Trudeau und US-Präsident Joe Biden dringen nach einem Telefonat auf die Freilassung des wegen des Vorwurfs der Spionage verhafteten Reporters der Zeitung "Wall Street Journal". "Wir fordern Russland auf, Evan Gershkovich unverzüglich freizulassen", schreibt Trudeau auf dem Kurznachrichtendienst Twitter.

05.31 Uhr: Macron sucht "größere Rolle" Chinas für Friedenslösung in Ukraine

China kann aus Sicht von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron eine "größere Rolle" bei einer möglichen Friedenslösung im Ukraine-Konflikt spielen. Er wolle versuchen, "China hinsichtlich einer gemeinsamen Verantwortung für Frieden und Stabilität einzubinden", sagte Macron in einer Rede am in der US-Botschaft. Er verwies auf die engen Beziehungen zwischen China und Russland. Auch habe China die Einhaltung der UN-Charta bekräftigt, wozu auch territoriale Integrität und Souveränität einzelner Länder gehörten. Zum Auftakt von Macrons Gesprächen mit der chinesischen Führung stand am Donnerstag zunächst ein Treffen mit dem neuen Regierungschef Li Qiang auf dem Programm.

05.21 Uhr: Selenskjy - Lage in Bachmut weiter schwierig

Die ukrainischen Truppen befinden sich im Kampf um Bachmut nach den Worten des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in einer schwierigen Lage. "Für mich ist das Wichtigste, dass wir unsere Soldaten nicht verlieren, und natürlich werden die Generäle vor Ort die richtigen Entscheidungen treffen, wenn sich die Lage weiter zuspitzt und die Gefahr besteht, dass wir unsere Leute verlieren, weil sie eingekesselt werden", sagt Selenskyj und spielt damit erstmals auf einen möglichen Rückzug an. Die ukrainische Regierung hat bislang bekräftigt, an Bachmut festhalten zu wollen. "Bachmut hat die wichtige Aufgabe, Russland so viele Verluste wie möglich zuzufügen und vor allem einen Gegenangriff vorzubereiten, der Ende April/Mai stattfinden soll", erklärt der Militäranalyst Pavel Naroschny gegenüber dem ukrainischen Sender "NV Radio".