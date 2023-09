Trauer um Uni-Maskottchen: Augsburger Campus-Cat gestorben

Kater Leon, besser bekannt als "Campus-Cat" ist tot. Das gab die Augsburger Universität heute bekannt. Zunächst hatte die Augsburger Allgemeine darüber berichtet. "Campus-Cat" drehte nicht nur draußen auf der Cafeteria-Terrasse, sondern auch in den Hörsälen seine Runden.

Weltweit bekannt als "Campus-Cat"

Der Kater ist mittlerweile in der ganzen Welt bekannt, die Studenten haben ihm einen Facebook-Account eingerichtet, fast 30.000 Follower hatte er da jetzt zuletzt, auch auf Instagram gab es immer wieder neue Bilder vom Kater. Die Besitzerin von Leon, so sein richtiger Name, hat ihn die letzten Wochen, als es ihm nicht mehr gut ging, gepflegt.

Tierisches Maskottchen

Von der Wohnung seiner Besitzerin aus hatte der Kater immer wieder Ausflüge an die benachbarte Uni gemacht, um sich streicheln zu lassen. So ist die Campus-Cat quasi zum tierischen Maskottchen der Augsburger Uni geworden.

Trauer in den sozialen Medien

Entsprechend sind die Kommentare von den Studierenden und Ex-Studierenden, die jetzt in den sozialen Medien auflaufen, "Wir haben ihn geliebt", schreibt ein User auf Facebook. Der rote Kater habe grade in stressigen Prüfungsphasen für Entspannung gesorgt, und Tausende von Studis und Fans durch seine verschmuste Art aufgemuntert, eine andere Userin wünscht ihm, dass im Katzenhimmel bitte immer ein Stückchen Thunfisch für ihn bereitstehen soll. Und noch eine andere Userin schlägt vor, jetzt doch Geld zu sammeln und damit der Campus-Cat ein kleines Denkmal in Form einer Bronzestatue zu setzen, "Danke dafür", schreibt sie, "dass du so viele Menschen zum Lächeln gebracht hast".