Sauerstoffmaske für Katze - "Stuzal" gerettet

Am frühen Samstagnachmittag wurden Polizei und Feuerwehr in Passau zu einem Wohnungsbrand gerufen. Die Anwohner konnten sich noch selbst in Sicherheit bringen. Die Einsatzkräfte hatten das Feuer schnell unter Kontrolle. In der Wohnung stießen sie dann auf die Katze "Stuzal". Sie hatte offenbar Rauch eingeatmet.

Große Sauerstoffmaske für kleine Katzennase

Schnell wird die Katze ins Freie gebracht. Das BRK fackelt nicht lange. Während ein Helfer "Stuzal" in den Händen hat, hält ihr ein anderer eine Sauerstoffmaske vor die Nase. Die ist zwar eigentlich für Menschen gedacht, erfüllt aber ihren Zweck.

"Stuzal" erholt sich schnell

Darauf habe sich der Herzschlag der Katze beruhigt, sagt Fabian Pernpointner vom BRK-Rettungsdienst dem Bayerischen Rundfunk. Nach wenigen Minuten sei "Stuzal" dann wieder quicklebendig gewesen. Sie konnte ihrer Besitzerin übergeben werden.

Sonst wurde bei dem Brand niemand verletzt. Es entstand aber Sachschaden von rund 50.000 Euro.