Trauer im Straubinger Zoo: Tiger Claudius ist tot

Tödlicher Unfall: Claudius verletzt Bruder

Claudius wurde am 10. August 2006 im tschechischen Ostrava geboren und kam zwei Jahre später (2008) zusammen mit seinem Zwillingsbruder Cornelius in den Tiergarten nach Straubing. Weil dort im Jahr 2012 die Tigeranlage neu gebaut wurde, wurden die beiden zwischenzeitlich in den Tiergarten nach Nürnberg verlegt. Dort ereignete sich ein tödlicher Unfall: Bei einer Rangelei der beiden Brüder im Oktober 2012 wurde Cornelius so schwer verletzt, dass er starb.

Tiger-Nachwuchs in Straubing

Nachdem Tiger Claudius wieder in Straubing untergebracht werden konnte, kam im Jahr 2013 zusätzlich das Tiger-Weibchen Suna aus Wuppertal nach Niederbayern. Ein erster Zuchtversuch mit den beiden Amur-Tigern blieb erfolglos, die beiden Jungen starben im Jahr 2015 wenige Tage nach ihrer Geburt.

Im zweiten Anlauf, ein Jahr später, klappte es dann. In Straubing wurden Aziza und Thambi geboren. Tigermännchen Thambi wurde dann in den Zoo Schmiding in Oberösterreich gebracht, Weibchen Aziza lebt seit ihrer Geburt weiter in Straubing.