Trasse "Fulda-Main-Leitung": Tennet stellt Vorschlagkorridor vor

Am Mittwochnachmittag (11.10.23 15 Uhr) stellt Netzbeteiber Tennet Bürgerinitiativen in Bad Brückenau im Landkreis Bad Kissingen den sogenannten Vorschlagskorridor für die geplante Wechselstromtrasse "Fulda-Main-Leitung" vor. Ab 17 Uhr sollen Bürgermeister, Landräte und Abgeordnete informiert werden.

Trasse soll in Umspannwerk Bergrheinfeld führen

Die Stromtrasse soll nahe Dipperz östlich von Fulda starten und nach 92 Kilometern im Umspannwerk Bergrheinfeld bei Schweinfurt enden. So sieht der konkrete Trassenvorschlag aus: Auf hessischer Seite soll die Trasse von Dipperz ein Stück entlang der A 7 zwischen Pilgerzell und Eichenzeller vorbeiführen, dann bei Hattenhof Richtung Süden, an Mittelkalbach und Eichenried vorbei und zwischen Sterbfritz und Mottgers hindurch Richtung Zeitlofs im unterfränkischen Landkreis Zeitlofs gehen. Auf bayerischer Seite soll die Trasse die Sinn überqueren und dann Zeitlofs, Weißenbach, Detter und Warthmannsroth passieren. Bei Michelau soll die Fränkische Saale überquert werden. Westlich am Truppenübungsplatz Hammelburg vorbei soll die Trasse dann an Weyersfeld, Höllrich, Heßdorf und Karsbach vorbeiführen, dann zwischen Gössenheim und Gambach hindurch die Wern überqueren und schließlich nördlich von Eußenheim parallel einer bereits bestehenden Stromtrasse von Frankfurt kommend an Arnstein, Zeuzleben, Werneck und Ettleben vorbei ins Umspannwerk Bergrheinfeld führen.