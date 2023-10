Bezirkstagswahl in Unterfranken: CSU holt alle Direktmandate

Für große Überraschungen haben die Wählerinnen und Wähler in Unterfranken bei der Bezirkswahl offensichtlich nicht gesorgt. Die ersten vorläufigen Ergebnisse stehen bereits fest: Die zehn Direktmandate bleiben alle in den Händen der CSU. Schon bei der Wahl vor fünf Jahren hatten die Kandidatinnen und Kandidaten der CSU alle Direktmandate holen können. Die endgültige Zusammensetzung und Größe des Bezirkstags stehen aber noch nicht fest. Dafür fehlen noch die Listen-Ergebnisse, die vermutlich im Lauf des Tages vorliegen, so ein Sprecher des Bezirks.

Zehn Bezirkstagsmitglieder sind bereits bekannt

Über die Direktmandate stehen nun folgende Bezirkstagsmitglieder fest: Marcus Grimm (Aschaffenburg-Ost), Andrea Stürmer (Aschaffenburg-West), Martin Wende (Bad Kissingen), Thomas Habermann (Haßberge/Rhön-Grabfeld), Gerlinde Martin (Kitzingen), Maria Hoßmann (Main-Spessart), Michael Schwing (Miltenberg), Stefan Funk (Schweinfurt), Rosa Behon (Würzburg-Land) und Hülya Düber (Würzburg-Stadt). Andrea Stürmer, Martin Wende und Michael Schwing sind neu dazugekommen, die übrigen Bezirkstagsmitglieder haben schon bei der Wahl vor fünf Jahren das Direktmandat gewonnen.

Das erste Mal zusammenkommen wird der unterfränkische Bezirkstag am 27. Oktober. Dann wählen die Bezirksräte aus ihren eigenen Reihen einen neuen Präsidenten oder eine Präsidentin. Der langjährige Präsident des Bezirkstags, Erwin Dotzel (CSU) ist bei der aktuellen Bezirkswahl nicht mehr angetreten. Der 74-Jährige hatte das Amt seit 2007 inne, im Bezirkstag selbst war er seit 1990. Nach der letzten Wahl im Jahr 2018 holte er allerdings sein schlechtestes Ergebnis: Er wurde mit nur 13 von 20 gültigen Stimmen vom Bezirkstag zum Präsidenten gewählt.

24 Vertreterinnen und Vertreter in der vergangenen Wahlperiode

Gesetzlich vorgesehen sind für den unterfränkischen Bezirkstag 19 Sitze, davon zehn über Direktmandate. Über entsprechende Überhang- und Ausgleichsmandate können weitere Sitze hinzukommen. So auch in der vergangenen Wahlzeit: Von 2018 bis 2023 bestand der Bezirkstag aus 24 Personen. Die CSU hat alle zehn Direktmandate gewonnen. Die weitere Verteilung nach Parteien: Vier Sitze für die Grünen, drei für die SPD und die Freien Wähler, zwei für die AfD und jeweils einen Sitz für die FDP und die Linke.

Die Bezirke bilden neben den Gemeinden und Städten sowie den Landkreisen die dritte kommunale Ebene in Bayern. Gewählt wird der Bezirkstag nach dem gleichen Prinzip wie der Landtag. Allerdings gibt es beim Bezirkstag keine Fünf-Prozent-Hürde.