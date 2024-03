Toter Mann in Freising entdeckt – Umstände unklar

Ein Passant hat am Montagmorgen im oberbayerischen Freising einen toten Mann entdeckt. Ob dieser gewaltsam starb oder durch einen Arbeitsunfall, ist nach den Worten eines Polizeisprechers zunächst unklar. "Es sieht nicht nach einem natürlichen Tod aus." Die Polizei sperrte das Gebiet am Vormittag ab. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.

Nach dem womöglich gewaltsamen Tod des Mannes spricht Oberbürgermeister Tobisch Eschenbacher (Freisinger Mitte) von einer Tragödie. "Das wirft uns etwas aus der Bahn und berührt uns sehr", sagte er am Mittag am Rande einer Pressekonferenz, bei der es eigentlich um das Thema des Jubiläumsjahrs "1.300 Jahre Korbinian in Freising 2024" ging. Er hoffe sehr, dass die Umstände bald aufgeklärt würden, so Eschenbacher. Man sei in Gedanken bei den Angehörigen.

